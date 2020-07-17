Son dakika haberleri... Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu'dan, İBB Meclisi'nde Kurban Bayramı'yla... - Son Dakika

Son dakika haberleri... Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu'dan, İBB Meclisi'nde Kurban Bayramı'yla...

Son dakika habere göre Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclis Üyesi Mustafa Oktay Aksu, İBB Meclisi Temmuz Ayı 4. Oturumunda gündem dışı söz alarak, yaklaşan Kurban Bayramı'yla ilgili bilgilendirme ve uyarılar içeren bir konuşma gerçekleştirdi.

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclis Üyesi Mustafa Oktay Aksu, İBB Meclisi Temmuz Ayı 4. Oturumunda gündem dışı söz alarak, yaklaşan Kurban Bayramı'yla ilgili bilgilendirme ve uyarılar içeren bir konuşma gerçekleştirdi. Başkan Yardımcısı Oktay Aksu, hayvanlardan insanlara geçen bulaşıcı hastalıklarla ilgili uyarılarda bulunarak kurban kesimin daha sağlıklı olması için kesim alanlarının tüm şehirde artırılması gerektiğini kaydetti.

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İBB Meclisi Temmuz Ayı 4. Oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı'nın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, aynı zamanda veteriner doktor olan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu, gündem dışı söz alarak yaklaşan Kurban Bayramı'yla ilgili tüm Meclis Üyelerine ve vatandaşlara uyarılarda bulundu.


Hangi hayvanlar 'kurbanlık' olabilir?


Kurban kesiminde koruyucu aşıları yapılmış ve veteriner sağlık raporu olan hayvanların tercih edilmesi gerektiğine dikkat çeken Aksu, "İki hafta sonra Kurban Bayramı olması ve yüce meclisimizin tek veteriner hekimi olmam münasebeti ile Kurban Bayramı'yla ilgili görüşlerimi ifade etmek istiyorum. Kurban olarak keseceğimiz hayvanlarda, hayvanların sağlıklı, besili, veteriner sağlık raporu olan, onaylı kulak küpeleri olan, koruyucu aşıları yapılmış, gebe olmayan, damızlık değeri düşük olan ve mümkünse dişi olmayan hayvanların tercih edilmesi gerekiyor" dedi.


"Hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar tehlike arz ediyor"


Konuşmasının devamında İstanbul'da kurban kesim alanlarının artırılması gerektiğini kaydeden Kartal Belediye Başkan Yardımcısı, kaçak kesimlerin önüne geçilmesi gerektiğini, hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların ciddi tehlike arz ettiğine dikkat çekti. İstanbul'da her geçen sene kurban kesim sayısının artığını ifade eden Aksu, sözlerine şöyle devam etti:


"Kurban kesimi ve satışı yapılacak yerler, her yerel yönetimin bir sorunu olarak ortaya çıkıyor. Milyonlarca lira bu konularda ziyan olup gidiyor. Eğer İstanbul Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz ile bu konuda daha koordineli bir çalışma yapılabilirse sabit kurban kesim yerlerinin, kurban kesimi dışında da çok amaçlı olarak kullanılmasını sağlayabiliriz. Bu alanlar; düğün, davet gibi organizasyonlar için de kullanılabilir. Kurban kesilecek yerler de çok önemli. Birçok ilçede, caddelerde ve sokak ortalarında kurban kesimi ve satışı yapılıyor. Kaçak hayvan kesiminin önüne geçmemiz gerekiyor. Hayvanlardan insanlara geçen bir sürü hastalık söz konusu. Kurban kesim tesislerimizin sayılarının artırılmasıyla kurban kesimleri, çok daha verimli ve sağlıklı olacaktır. Son olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyemizin başlatmış olduğu kurban bağış kampanyasına, tüm Meclis Üyelerimizin ve kurban görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlarımızın destek vermesini talep ediyoruz." - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 17:58 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu'dan, İBB Meclisi'nde Kurban Bayramı'yla... - Son Dakika
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