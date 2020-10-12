Kartal'da, 3 kişinin metil alkolden zehirlenmesiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Kartal'da, 3 kişinin metil alkolden zehirlenmesiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı

12.10.2020 14:39

Kartal'da, satın aldıkları metil alkolden sahte içki yapıp içen 3 kişi zehirlendi, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Kartal'da, satın aldıkları metil alkolden sahte içki yapıp içen 3 kişi zehirlendi, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Ekim'de Kemal K, Abdil K, ve Rahmi K'nin metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Kartal Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınması üzerine çalışma başlattı.

Tedavi edilen 3 kişi ifadelerinde, metil alkolü Petroliş Mahallesi'ndeki bir adresten aldıklarını ve bu alkolle yaptıkları içkiyi tükettikten sonra görme kaybı yaşadıklarını anlattı.

İş yerinde arama yapan ekipler, 290 anason kiti, 10 votka kiti, 30 adet 10 miligram viski kiti, 9 metil alkol şişesi, 2,5 litre kaçak viski, 2,5 litre kaçak rakı ele geçirdi. İş yeride çalışan Yavuz Ö. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada iş yeri sahibini yakalamak için de çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Kartal'da, 3 kişinin metil alkolden zehirlenmesiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı
Kartal'da, 3 kişinin metil alkolden zehirlenmesiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı
Kartal'da, 3 kişinin metil alkolden zehirlenmesiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı
Kartal'da, 3 kişinin metil alkolden zehirlenmesiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Emniyet Müdürlüğü, Kartal, Alkol, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kartal'da, 3 kişinin metil alkolden zehirlenmesiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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