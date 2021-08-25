Kartal'da annesi ve kız kardeşini öldüren zanlı evden böyle ayrılmış - Son Dakika

Kartal'da annesi ve kız kardeşini öldüren zanlı evden böyle ayrılmış

Zanlının olaydan sonra apartmandan çıkışı kamerada

İSTANBUL - Kartal'da annesi ve kız kardeşini öldüren zanlı Adliyeye sevk edildi. Zanlının olayı gerçekleştirdikten sonra apartmandan çıkarken ki anları ise kameralara yansıdı.

Dün Kartal'da meydana gelen olayda Annesi ve kız kardeşini öldüren zanlı cinayetleri itiraf etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs Adli makamlara sevk edildi. Öte yandan A.Ö'nün cinayeti gerçekleştikten sonraki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde apartmandan çıkan zanlının elinde içinde kanlı kıyafetlerin bulunduğu 2 çöp torbası görülüyor. Görüntülerde zanlının daha sonra apartmandan çıktığı görülüyor.