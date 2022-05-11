Kartal'da aydınlatma direğine çarpan otomobil kaldırıma çıktı: 2 yaralı - Son Dakika
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Kartal'da aydınlatma direğine çarpan otomobil kaldırıma çıktı: 2 yaralı

11.05.2022 02:02

Kartal'da aydınlatma direğine çarpan otomobil kaldırıma çıktı: 2 yaralı Kartal'da kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda bulunan aydınlatma direğine çarparak savruldu.

Kartal'da aydınlatma direğine çarpan otomobil kaldırıma çıktı: 2 yaralı

İSTANBUL - Kartal'da kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda bulunan aydınlatma direğine çarparak savruldu. Yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

Olay 23.30 sıralarında Orhantepe Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Kadıköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DJ 2591 plakalı Toyota marka otomobil yönetimindeki ismi öğrenilemeyen sürücü, Turgut Özal Bulvarı üzerinde seyir halinde olduğu esnada kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırım üzerinde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrularak kaldırıma çıktı. Yaşanan kaza sonrası otomobil içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazanın yaşandığı esnada kaldırım üzerinde kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçerken kaza sonrası çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Yaşanan kaza sonrası yaralanan 2 kişi en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemleri alırken kaza yapan 34 DJ 2591 plakalı Toyota marka otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken kazanın ardından Turgut Özal Bulvarı'nda yavaşlayan trafik akışı normale döndü. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Kartal'da aydınlatma direğine çarpan otomobil kaldırıma çıktı: 2 yaralı
Kartal'da aydınlatma direğine çarpan otomobil kaldırıma çıktı: 2 yaralı
Kartal'da aydınlatma direğine çarpan otomobil kaldırıma çıktı: 2 yaralı
Kartal'da aydınlatma direğine çarpan otomobil kaldırıma çıktı: 2 yaralı
Kartal'da aydınlatma direğine çarpan otomobil kaldırıma çıktı: 2 yaralı
Kartal'da aydınlatma direğine çarpan otomobil kaldırıma çıktı: 2 yaralı

YORUMLAR
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Turgut Özal Bulvarı, Otomobil, TOYOTA, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kartal'da aydınlatma direğine çarpan otomobil kaldırıma çıktı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kartal'da aydınlatma direğine çarpan otomobil kaldırıma çıktı: 2 yaralı - Son Dakika
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