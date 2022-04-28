Kartal'da aynı bölgedeki 2 kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

İstanbul'un Kartal ilçesinde aynı bölgede meydana gelen 2 trafik kazasında 3 kişi yaralandı, trafikte yoğunluk oluştu.
Kartal Sahil Yolu'nda Pendik istikametine seyreden Nesrin B'nin kullandığı 54 ABF 803 plakalı otomobil, önünde giden Orhan S. idaresindeki 31 HS 699 plakalı araca çarptı.
Arkadan gelen 3 aracın da kazaya karışmasıyla zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisin çevrede güvenlik önlemi aldığı kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye sevk edildi.
Otomobil yoldan geçen şoföre çarptı
Bu sırada aynı bölgede Kadıköy istikametine giden Berfin A. idaresindeki 34 CFT 377 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İETT şoförü Ferhat E.'ye çarptı.
Yaralanan Ferhat E, çevrede bulunan bir sağlık çalışanının ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle her iki yönde oluşan trafik yoğunluğu araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA
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