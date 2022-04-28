KARTAL'DA AYNI YERDE İKİ KAZA: 3 YARALI - Son Dakika

KARTAL Sahilyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası oluşan trafikten dolayı yolun karşına geçmek isteyen bir kişiye otomobil çarptı. İki ayrı kazada toplam 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 08.30'da Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Pendik istikametine giden Orhan Sarnıç yönetimindeki 31 HS 699 plakalı otomobil, bir anda yavaşladı. Arkadan gelen 4 aracın birbirine çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. O sırada yolda oluşan trafik nedeniyle yolun karşısına geçmek isteyen İEET şoförü Ferhat Elmas'a, 34 CFT 377 plakalı Berfin Avcıoğlu yönetimindeki otomobil çarptı. İki ayrı kazada toplam 3 kişi yaralandı. Yayaya çarpan Avcıoğlu, ağladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansa konularak, hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi. Kaza nedeniyle Sahilyolu Pendik istikametine trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

"KANAMAYI DURDURDUM"

Otomobil çarpması sonucu yaralanan Ferhat Elmas'a olay yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık çalışanı Erkan Yılmaz, "Kazayı gördüm ve durdum. Yaralının kafasında kanama vardı. Kanamasını tampon yaparak durdurdum. Ambulans gelene kadar idare eder. Durumu iyi. Ben sağlık memuruyum" dedi.