KARTAL'DA AYNI YERDE İKİ KAZA: 3 YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

KARTAL'DA AYNI YERDE İKİ KAZA: 3 YARALI

28.04.2022 10:31

KARTAL Sahilyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

KARTAL Sahilyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası oluşan trafikten dolayı yolun karşına geçmek isteyen bir kişiye otomobil çarptı. İki ayrı kazada toplam 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 08.30'da Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Pendik istikametine giden Orhan Sarnıç yönetimindeki 31 HS 699 plakalı otomobil, bir anda yavaşladı. Arkadan gelen 4 aracın birbirine çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. O sırada yolda oluşan trafik nedeniyle yolun karşısına geçmek isteyen İEET şoförü Ferhat Elmas'a, 34 CFT 377 plakalı Berfin Avcıoğlu yönetimindeki otomobil çarptı. İki ayrı kazada toplam 3 kişi yaralandı. Yayaya çarpan Avcıoğlu, ağladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansa konularak, hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi. Kaza nedeniyle Sahilyolu Pendik istikametine trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

"KANAMAYI DURDURDUM"

Otomobil çarpması sonucu yaralanan Ferhat Elmas'a olay yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık çalışanı Erkan Yılmaz, "Kazayı gördüm ve durdum. Yaralının kafasında kanama vardı. Kanamasını tampon yaparak durdurdum. Ambulans gelene kadar idare eder. Durumu iyi. Ben sağlık memuruyum" dedi.

KARTAL'DA AYNI YERDE İKİ KAZA: 3 YARALI
KARTAL'DA AYNI YERDE İKİ KAZA: 3 YARALI
KARTAL'DA AYNI YERDE İKİ KAZA: 3 YARALI
KARTAL'DA AYNI YERDE İKİ KAZA: 3 YARALI
KARTAL'DA AYNI YERDE İKİ KAZA: 3 YARALI
KARTAL'DA AYNI YERDE İKİ KAZA: 3 YARALI
KARTAL'DA AYNI YERDE İKİ KAZA: 3 YARALI
KARTAL'DA AYNI YERDE İKİ KAZA: 3 YARALI
KARTAL'DA AYNI YERDE İKİ KAZA: 3 YARALI
KARTAL'DA AYNI YERDE İKİ KAZA: 3 YARALI
KARTAL'DA AYNI YERDE İKİ KAZA: 3 YARALI
KARTAL'DA AYNI YERDE İKİ KAZA: 3 YARALI
KARTAL'DA AYNI YERDE İKİ KAZA: 3 YARALI
KARTAL'DA AYNI YERDE İKİ KAZA: 3 YARALI

YORUMLAR
500
Kartal'da aynı bölgedeki 2 kazada 3 kişi yaralandı Kartal'da aynı bölgedeki 2 kazada 3 kişi yaralandı GAZİPAŞA'DA TRAFİK KAZASI: 3 YARALI GAZİPAŞA'DA TRAFİK KAZASI: 3 YARALI

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARTAL'DA AYNI YERDE İKİ KAZA: 3 YARALI - Son Dakika


Son Dakika
11:22 Büyük değişim! Aslı Samet 100 kilo vererek bambaşka biri oldu
11:11 TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu duyurdu: Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 42,8'e çıkardı
11:09 Bursa'da dilenci operasyonu! Özel servisle kendi bölgelerine bırakılıyorlarmış
10:50 Gaziantep FK'da gerilim artıyor! Erol Bulut'un koltuğu sallantıda
10:48 Düşük performansı etkili oldu! Beşiktaş, Domagoj Vida ile sözleşmesini yenilemeyecek
10:45 Arabasının camı kırılınca güvenlik kamerasını izledi! Gerçek bambaşka çıktı
10:26 En iyi yemek fotoğrafının kazananı 'Kebapçı' oldu
10:26 Demet Özdemir, giydiği mini elbise ile değil kolundaki saatle dikkat çekti! Fiyatı 176 bin TL
10:10 Ukrayna ordusu Rus kontrolü altında olan TV kulesini bombaladı! O anlar anbean kaydedildi
10:09 Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler oldu? Defne Çınar'ı terk mi etti?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 11:31:12. #1.12#
SON DAKİKA: KARTAL'DA AYNI YERDE İKİ KAZA: 3 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement