Son dakika haberleri | Kartal'da çıkan orman yangını söndürüldü

Gelen son dakika haberlerine göre Kartal Yakacık'ta ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kartal Yakacık'ta ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Aydos Ormanları Kartal bölgesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine, yangının çıktığı bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahaleyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 100 metrekare alanın zarar gördüğü yangın sonrası itfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor. Bu arada sabotaj ihtimaline karşı polis ekipleri helikopterle denetim yaptı.

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