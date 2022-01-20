Kartal'da Ömür hemşireyi öldüren şahsın ifadesine ulaşıldı - Son Dakika

Kartal'da Ömür hemşireyi öldüren şahsın ifadesine ulaşıldı

Cinayet şüphelisi, ilişki döneminde verdiği 200 bin TL'yi ayrılınca geri istedi

İSTANBUL - Kartal'da bir aile sağlığı merkezine silahla gelen Rahmi Uygun, burada hemşire olarak görev yapan Ömür Erez'i silahla vurarak öldürdü. Uygun'un emniyetteki ifadesinde, hemşire Erez ile 2 yıl önce internetten tanıştıkları, 1 yıldır ayrı oldukları öğrenildi. Uygun'un birlikte oldukları dönemde Erez'e 200 bin TL verdiği, ayrıldıktan sonra parayı geri istemesine rağmen alamadığı, bu nedenle çıkan tartışmadan dolayı cinayetin işlendiği öğrenildi.

Kartal'da Yunus Mahallesi Topselvi 10 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde saat 13.45 sıralarında yaşanan olayda, aile sağlık merkezine elinde silahla gelen Rahmi Uygun, burada çalışan Ömür Erez isimli hemşireyi silahla başından vurdu. Yaralı kadın olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ömür Erez hastanede hayatını kaybetti.

1988 doğumlu Rahmi Uygun Bağcılar'da polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

"Verdiği 200 bin TL'yi geri istedi"

Uygun'un emniyetteki ifadesine göre, önceden iki evlilik yapmış olan Ömür Erez ile iki yıl önce internetten tanıştıkları, 1 yıl sevgili oldukları, son 1 yılda da ayrı oldukları öğrenildi. Uygun'un Erez'e ilişki döneminde 200 bin TL para verdiği, ilişkileri sonlanınca parayı Erez'den istemesine rağmen geri alamadığı öğrenildi. Erez2in Uygun'a aşağılayıcı ifadelerde bulunduğu da öğrenildi. Uygun'un Konya'dan kiralık bir otomobille İstanbul'a geldiği, aile sağlığı merkezinde cinayet olayını gerçekleştirdiği, olay sonrasında aynı araçla firar ettiği öğrenildi. Uygun, daha sonra suç aleti silahla beraber Bağcılar'da gözaltına alınırken, otomobili birlikte kiraladıkları Musa T. adlı bir kişi de yakalandı.