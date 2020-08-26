Kartal'da çaldıkları bakır kabloların plastik kabuğundan ayırmak için ormanlık alanda yakan hırsızlar, kabloları söndürmeye gelen itfaiye ekibinin üzerine pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği bir itfaiye eri karnından yaralandı.

Olay saat 03.00 sıralarında Kartal Yakacık Mevkii Aydos Ormanları içinde meydana geldi. İddiaya göre iki kişi oldukları tahmin edilen hırsızlar çaldıkları bakır kabloları plastik kabuğundan ayırmak için ormanlık alana getirip yaktı. Alevleri fark eden Orman İşletme görevlileri itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevler ormana sıçramadan söndürmek istedi. Alevlere müdahale etmek için hazırlık yaptıkları sırada kendilerine doğru iki el ateş edildi. Pompalı diye tabir edilen av tüfeği ile açılan ateş sonucu itfaiye onbaşı Yasin Öztürk karnından yaralandı. İtfaiye ekibine doğru ateş eden iki kişi daha sonra koşarak ormanlık alanın dışına park ettikleri araçları ile olay yerinden uzaklaştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde delil toplamak için inceleme yaparken, polis ekipleri kaçan zanlıları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Açılan ateş sonucu karnından hafif şekilde yaralanan itfaiye onbaşı Yasin Öztürk olayla ilgili; "İhbar neticesinde olay yerine geldik, alevi gördüğümüzde araçtan ineceğimiz esnada bir silah sesi duyuldu. O silah sesiyle birlikte ben karnımda bir yanma hissettim. Diğer arkadaşlar görmüşler bu bölgeden direk bize doğru ateş edilmiş. Sonra alevleri söndürdük. Üstümü değiştirip baktığımda karnımda iz olduğunu gördüm, sıyırıp geçmiş. Ateş edeni görmedik, üstümü değiştirdikten sonra fark ettim hafiften bir kanama vardı" şeklinde konuştu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

- İstanbul