Kartal'da kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak takla attı: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Kartal'da kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak takla attı: 1'i ağır 2 yaralı

02.07.2022 04:31

- Kartal'da kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak takla attı: 1'i ağır 2 yaralı Kartal sahil yolunda aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önce refüje sonra 2 ağaca çarparak takla attı.

- Kartal'da kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak takla attı: 1'i ağır 2 yaralı

İSTANBUL - Kartal sahil yolunda aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önce refüje sonra 2 ağaca çarparak takla attı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, İstanbul Kartal Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Kadıköy istikametinde 03.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Hüsniye Tuna Göçer'in kullandığı 45 Y 8777 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüjde bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağaçları yerinden söken otomobil takla attı. Kazada, sürücü Göcer hafif şekilde yaralanırken, yolcu Umut D. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Terminalde taksi kalmadığını öğrenen kadın, ortalığı savaş alanına çevirdi! Şoförün üzerine sıcak çay döktü, durak çalışanına ise kafa attı Terminalde taksi kalmadığını öğrenen kadın, ortalığı savaş alanına çevirdi! Şoförün üzerine sıcak çay döktü, durak çalışanına ise kafa attı Kartal'da ağaca çarpıp takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı Kartal'da ağaca çarpıp takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kartal'da kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak takla attı: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:37 Akaryakıtta indirim! Benzin 2 lira 13 kuruş, LPG 1 lira 71 kuruş düştü
00:34 Ali Koç, oyuncu Ufuk Özkan'a "Hangi takımlısın?" diye sordu, aldığı yanıta verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu
00:26 Ali Koç'tan TFF'nin yeni başkanına övgü dolu sözler: Daha adil bir rekabet olacağını görüyorum
00:07 Ek gösterge ve öğrenci affını da içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
23:57 Kazımcan Karataş Galatasaray'da! Transfer ücreti ise 21 milyon TL
23:31 Cedi Osman ve Ebru Şahin Kuzey Makedonya'da evlendi! Gelinlik sosyal medyayı ikiye böldü
22:48 Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor! Andrea Belotti için görüşmeler başladı
22:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk-İş Başkanı Atalay'a: Gırtlağımızı sıkmasınlar sonra
21:57 Mevlüt Erdinç, Fransa 4. Lig takımı Racing Besançon'a transfer oldu
21:45 Sigara kullananlara kötü haber! 2 TL zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 04:39:32. #1.11#
SON DAKİKA: Kartal'da kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak takla attı: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement