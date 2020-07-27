Son dakika haberleri: Kartal'da küçük çocuklar tehlikeye aldırmadan araçların camlarını siliyor
Son dakika haberi: KARTAL Sahil Yolu'nda, tehlikeye aldırmadan ellerindeki fırçalarla trafik ışıklarında duran araçların camlarını silen küçük çocuklar kameraya yansıdı.
KARTAL Sahil Yolu'nda, tehlikeye aldırmadan ellerindeki fırçalarla trafik ışıklarında duran araçların camlarını silen küçük çocuklar kameraya yansıdı.
Kartal Turgut Özal Bulvarı Ankara istikametinde trafik ışıklarında duran araçların camlarını silen küçük çocukların tehlikeli anları DHA kamerasına yansıdı. Görüntülerde, küçük çocukların trafik ışıklarında bekleyen araçların önüne geçip camlarını sildikleri ve daha sonra sürücülerden para aldıkları görülüyor. İstanbul'un her yerinde böyle görüntülerle karşılaştığını ifade eden Kezban Gökyüz, "Çocukların trafikte otomobillerin camları silmesi tehlikeli. Aileleri sahip çıksa bu çocuklar neden böyle işler yapsın ki. Bu çocukların hayatı hep tehlike de. 8-9 yaşlarında görünüyorlar. Trafik ışıklarında kırmızı ışıkta bekleyen otomobillerin önüne atlayıp cam silmeye çalışıyorlar. Camı sildikten sonra sürücülerden zorla para istiyorlar" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 12:15
Kaynak: DHA
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