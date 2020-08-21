Son dakika haberleri! KARTAL'DA MARKETİN KUNDAKLANMA ANLARI KAMERADA - Son Dakika

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise şüphelinin marketi kundakladığı ve marketin birden alevler içinde kaldığı görülüyor.

Kartal 'daki bir market gece saatlerinde benzin ile ateşe verilerek kundaklandı. Şüpheli kısa sürede yakalanırken, marketin kundaklandıktan sonra yandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 16:52

Kaynak: DHA

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