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Kartal'da okul servisiyle çarpışan otomobil savrulup yan yattı - Son Dakika

Kartal'da okul servisiyle çarpışan otomobil savrulup yan yattı

08.02.2022 09:34

Kartal'da kırmızı ışıkta durmadan yoluna devam eden kadın şoförün hakimiyetindeki otomobil, içerisinde 10 öğrencinin bulunduğu okul servis minibüsü ile çarpıştı.

Kartal'da kırmızı ışıkta durmadan yoluna devam eden kadın şoförün hakimiyetindeki otomobil, içerisinde 10 öğrencinin bulunduğu okul servis minibüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile orta refüje vuran otomobil yan yatarak sürüklendi. Okul servisindeki öğrenciler yara almazken, otomobil sürücüsü kadın kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Otomobil ile okul servisinin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün 16.00 sıralarında Kartal'da bulunan Mustafa Kemal Caddesi ile Enderun Caddesi birleşiminde meydana geldi. Volkswagen markalı 34 YP 94 40 plakalı otomobil sürücüsü Vildan Yılmaz İkiz, iddiaya göre Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan trafik ışıklarında kırmızı ışıkta hızla geçmeye çalıştı. Hızla gelen otomobil, Enderun Caddesinden yola giriş yapan Selamı Ural yönetimindeki 34 LAH 276 plakalı okul servis minibüsüne yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, orta refüje çarparak yan yattı. Kazada otomobil sürücü Vildan Yılmaz İkiz yan yatıp sürüklenen araçtan hafif sıyrıklarla çıktı. Kaza sonrası hafif yaralanan otomobil sürücüsü İkiz çevrede bulunan vatandaşların yardımı ile otomobilden çıktı. Kaza anında okul servisi içinde bulunan yaklaşık 10 öğrenci kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis Ekipleri olay yerinde başka bir kaza yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan araçların çekici ile olay yerinden kaldırılmasın ardından trafik normal seyrine döndü.

Adem Şen," Beyaz araba buradan hızlı bir şekilde geliyordu. Servis minibüsü de yukardan aşağıya doğru geliyordu. Hızlıydı duramadı minibüse çarptı. Çaptığı gibi kaldırıma vurdu takla attı. 1 tane yaralı var. Bayan Otomobil sürücüsü o da hafif yaralı. Okul servisinde öğrenciler vardı onlarda bir şey yok" dedi.

Otomobil ile kul servisinin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kartal'da okul servisiyle çarpışan otomobil savrulup yan yattı
Kartal'da okul servisiyle çarpışan otomobil savrulup yan yattı
Kartal'da okul servisiyle çarpışan otomobil savrulup yan yattı
Kartal'da okul servisiyle çarpışan otomobil savrulup yan yattı
Kartal'da okul servisiyle çarpışan otomobil savrulup yan yattı

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Otomobil, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kartal'da okul servisiyle çarpışan otomobil savrulup yan yattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kartal'da okul servisiyle çarpışan otomobil savrulup yan yattı - Son Dakika
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