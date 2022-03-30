Kartal'da silahlı saldırı girişiminde bulunan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kartal'da silahlı saldırı girişiminde bulunan 3 şüpheli yakalandı

30.03.2022 08:50

Kartal'da silahlı saldırı girişiminde bulunan 3 şüpheli yakalandı Kartal'da caddede arkadaşıyla yürüyen B.A isimli şahıs, kimliği belirsiz 3 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış, Saldırıda B.A ağır yaralanırken şüpheliler B.A'nın 2 arkadaşını da darbettikten sonra olay yerinden kaçmıştı.

Kartal'da silahlı saldırı girişiminde bulunan 3 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - Kartal'da caddede arkadaşıyla yürüyen B.A isimli şahıs, kimliği belirsiz 3 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış, Saldırıda B.A ağır yaralanırken şüpheliler B.A'nın 2 arkadaşını da darbettikten sonra olay yerinden kaçmıştı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Olay dün saat 18.30 sıralarında Kartal'da yaşanmıştı. Mahallede esnaflık yapan B.A, arkadaşıyla caddede yürüdüğü sırada, kimliği henüz belirsiz 3 kişinin silahlı saldırısına uğramış, O esnada B.A'nın arkadaşını da darbeden şüpheli şahıslar, olay yerinden hızla uzaklaşarak kaçmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, "Silahla Yaralama" suçu ile ilgili Kartal ilçesinde yürütülen çalışmalar neticesinde; Kartal ilçesi Uğur Mumcu Mahallesinde bulunan bir kafe önünde silahla yaralama suçu işlendiği belirlendi. Ekipler, derhal olay yerine geçerek yapılan kontrolde; B.A. isimli şahsın bıçakla, İ.Ç. isimli şahsın ise darp sonucu yaralandığı, 112 unsurlarınca hastaneye kaldırıldığı, durumlarının ise ağır olduğu belirlenmişti. Olay yerinde yapılan incelemede 2 adet ruhsatsız tabanca ve 15 adet kovan ele geçirildi. Şüpheli şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarda, olay yerinden araçla uzaklaştığı tespit edilen şüpheli şahıslardan, M.A., M.S. olayda kullanılan araçla birlikte hastane yakınlarında yakalanmış, S.İ. isimli şahıs ise yaralı olarak hastanede tedavi gördüğü esnada polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kartal'da silahlı saldırı girişiminde bulunan 3 şüpheli yakalandı
Kartal'da silahlı saldırı girişiminde bulunan 3 şüpheli yakalandı
Kartal'da silahlı saldırı girişiminde bulunan 3 şüpheli yakalandı

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(Ek görüntü ve bilgilerle) KARTAL'DA CADDE ORTASINDA SİLAHLI SALDIRI (Ek görüntü ve bilgilerle) KARTAL'DA CADDE ORTASINDA SİLAHLI SALDIRI Kartal'da silahlı saldırı: 2 yaralı Kartal'da silahlı saldırı: 2 yaralı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kartal'da silahlı saldırı girişiminde bulunan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kartal'da silahlı saldırı girişiminde bulunan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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