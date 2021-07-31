Son dakika haberleri... Kartal'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kartal'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve ruhsatsız silah bulundurdukları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kartal ilçesinde çalışma yürüten polis ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı belirlenen 5 adrese baskın düzenledi.

Baskınlarda 3 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilere ait 2 araca el konuldu. Adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 73 fişek, 106 av tüfeği kartuşu ile 1 kilo 204 gram marihuana maddesi ele geçirildi.

Şüphelilerden C.C., sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılırken, Y.C. ve E.Ç. "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" ile "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından adliyeye gönderildi.