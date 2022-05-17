Kartal'da yangın paniği: Mahsur kalan anne ve bebeği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Kartal'da yangın paniği: Mahsur kalan anne ve bebeği itfaiye ekipleri kurtardı

17.05.2022 17:38
Kartal'da yangın paniği: Mahsur kalan anne ve bebeği itfaiye ekipleri kurtardı

Kartal'da 5 katlı bir binanın birinci katındaki evde yangın çıktı.

Kartal'da 5 katlı bir binanın birinci katındaki evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Binanın 4. katında mahsur kalan anne ve bebeğini itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Kartal Orhantepe Mahallesi Barutçu Çıkmazı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 5 katlı bir binanın birinci katında mutfakta elektronik eşyalar yangına yol açtı. Alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevleri kısa sürede kontrol altına alan itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Mahalleli ise yangın nedeniyle panik yaşayarak sokağa döküldü. Binayı tahliye eden itfaiye ekipleri dördüncü katta mahsur kalan anne ve bebeğini kurtardı.

Mahsur kalan bebeğin dedesi Resul Yıldız," Yangın birinci katta çıktı. Biz 4'üncü katta kalıyoruz. Gelinim ve torunum evde mahsur kaldı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri kurtardı" dedi.

Olay yerinde bulunan Burak Keskin, "Çıkmaz sokakta bulunan 5 katlı binanın birinci katında yangın çıktı. Yangını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. 4'üncü katta mahsur kalan anne ve bebeği itfaiye kurtardı. Mahalleli sokağa döküldü. Ölü ya da yaralı yok" şeklinde konuştu.

(Elyesa Karatepe - Aykut Zor - Metin Başar/İHA)

Kartal'da yangın paniği: Mahsur kalan anne ve bebeği itfaiye ekipleri kurtardı
Kartal'da yangın paniği: Mahsur kalan anne ve bebeği itfaiye ekipleri kurtardı
Kartal'da yangın paniği: Mahsur kalan anne ve bebeği itfaiye ekipleri kurtardı
Kartal'da yangın paniği: Mahsur kalan anne ve bebeği itfaiye ekipleri kurtardı
Kartal'da yangın paniği: Mahsur kalan anne ve bebeği itfaiye ekipleri kurtardı
Kartal'da yangın paniği: Mahsur kalan anne ve bebeği itfaiye ekipleri kurtardı
Kartal'da yangın paniği: Mahsur kalan anne ve bebeği itfaiye ekipleri kurtardı

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Kaynak: İHA

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