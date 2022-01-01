Son dakika... İSTANBUL-KARTAL'DA KORKUTAN YANGIN; 2 KİŞİ KURTARILDI - Son Dakika

KARTAL'da 10 katlı binanın 7'nci katında çıkan yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Kartal Uğur Mumcu Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi üzerinde bulunan bir site içerisinde 10 katlı apartmanın 7'nci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. İtfaiye ekipleri, dairede mahsur kalan ve dumandan etkilenen 2 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen bir kişi hastaneye sevk edilirken, bir kişiye olay yerinde ambulansta müdahale edildi.