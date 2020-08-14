Son dakika haberleri: Kartal'daki Atatürk ve Türk Devletleri Anıtı için restorasyon çalışmaları başladı
Son dakika haberi... Kartal Belediyesi tarafından restore edilmesine karar verilen Atatürk ve Türk Devletleri Anıtı ile Atatürk Parkı'ndaki çalışmalar başladı.
Kartal Belediyesi tarafından restore edilmesine karar verilen Atatürk ve Türk Devletleri Anıtı ile Atatürk Parkı'ndaki çalışmalar başladı.
Geçen cumartesi günü başlayan çalışmalar kapsamında ekipler, önce park içinde yer alan mermer kitabeleri, Atatürk büstünün kaidesi ile bu kaidenin üzerinde bulunan mermer Türkiye haritasını restore etmeye başladı. 38 yıl açık hava şartlarına maruz kalan mermerlerin üzerindeki toz, kir ve lekeler zımparalanarak mermerin doğal dokusu ortaya çıkarıldı. Kırılan bölümler de mermer ustaları tarafından tamir edilirken yapılan işlemlerin ardından daha önce kararmış olan mermerlerin gerçek rengi ortaya çıktı. Çalışmalarda daha sonra Kartal sahil tarafında bulunan ve 1982 yılında dikilen Atatürk ve Türk Devletleri Anıtı, restore edilmeye başlandı. Üzerinde, tarihte kurulan Türk Devletleri ile kurucularının adlarının yanı sıra Atatürk'ün rütbeleri ve sözlerinin yer aldığı anıtın mermerleri, zımparalanarak aradan geçen zamanın verdiği tahribattan kurtarıldı. Gerçek rengine kavuşan anıtın yüksekte kalan bölümlerine de vinç kullanarak ulaşan mermer ustaları, silinen yazıları da tekrar boyamaya başladı. Zamanla kararan mermerin de söz konusu çalışmalar sonrasında orijinal rengine döndü. Devam eden çalışmalarda Atatürk Büstü yeninden boyanacak, anıtın ışıklandırılması yapılacak ve hem anıt çevresinin hem de arkasındaki Atatürk Parkı'nın çevre düzenlemesi yapılacak. Kısa bir süre sonra bitmesi planlanan çalışmaların ardından Kartal'ın en eski ve önemli anıtlarından biri yenilenmiş olacak. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 11:12
Kaynak: İHA
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