Antalya'nın Kaş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek, villada eğlence düzenledikleri tespit edilen 14 kişiye 76 bin 976 lira ceza uygulandı.
Andifli Mahallesi Büyükçakıl mevkisinde E.D'ye (35) ait villada parti düzenlendi.
Sosyal medyaya yansıyan görüntüler üzerine, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Çalışma sonucunda farklı villalarda parti düzenledikleri belirlenen 14 kişiye, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi, maske takma zorunluluğunu ihlal etmek ve kurallara aykırı davranışta bulunmak suçlarından toplam 76 bin 976 lira ceza kesildi.
Ayrıca, söz konusu villaların Kaş Kaymakamlığınca 1 ay süreyle kapatılacağı öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Kaş'ta villada eğlence düzenleyen 14 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden 76 bin 976 lira ceza kesildi - Son Dakika