Son dakika haberleri! Kasalardan para çaldı, kameralara yakalanmamak için yerde süründü - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Kasalardan para çaldı, kameralara yakalanmamak için yerde süründü

16.07.2022 11:52
Son dakika haberleri! Kasalardan para çaldı, kameralara yakalanmamak için yerde süründü

Son dakika haberleri: DÜZCE'de 3 günde 3 kafeteryanın kasasındaki paraları çalan, iş yerlerinden birinden sürünerek çıkarken güvenlik kamerasına yansıyan M.A. tutuklandı.

DÜZCE'de 3 günde 3 kafeteryanın kasasındaki paraları çalan, iş yerlerinden birinden sürünerek çıkarken güvenlik kamerasına yansıyan M.A. tutuklandı.

Kültür ve Körpeşler mahallelerinde 3 gün içinde 3 kafeteryaya giren hırsız, iş yerlerinin kasalarındaki paraları çaldı. Polis güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Şüphelinin, bir iş yerinde kasadaki paraları poşete koyup güvenlik kameralarına yakalanmamak için yerde sürünerek dışarı çıktığını tespit etti. Yapılan araştırmada, şüphelinin M.A. olduğunu saptandı. M.A., Hamidiye Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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Amatör hırsız kameralara yakalanmamak için yerde süründü! 3 gün içinde 3 kasayı soydu Amatör hırsız kameralara yakalanmamak için yerde süründü! 3 gün içinde 3 kasayı soydu Yabancı uyruklu kişilerin paralarını çalan sahte polisler yakalandı Yabancı uyruklu kişilerin paralarını çalan sahte polisler yakalandı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Kasalardan para çaldı, kameralara yakalanmamak için yerde süründü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Kasalardan para çaldı, kameralara yakalanmamak için yerde süründü - Son Dakika
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