Kültür ve Körpeşler mahallelerinde 3 gün içinde 3 kafeteryaya giren hırsız, iş yerlerinin kasalarındaki paraları çaldı. Polis güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Şüphelinin, bir iş yerinde kasadaki paraları poşete koyup güvenlik kameralarına yakalanmamak için yerde sürünerek dışarı çıktığını tespit etti. Yapılan araştırmada, şüphelinin M.A. olduğunu saptandı. M.A., Hamidiye Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Kasalardan para çaldı, kameralara yakalanmamak için yerde süründü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.