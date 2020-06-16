İmza protokolüne katılanların görüntüsü

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Amasya'ya yapılacak gençlik ve spor yatırımları imza protokolünde konuştu.