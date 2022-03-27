Son dakika haberi! Kasaptaki kuzuları yarı fiyatına sattı, pompalı tüfekle eylem yaptı, polise ecel terleri döktürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Kasaptaki kuzuları yarı fiyatına sattı, pompalı tüfekle eylem yaptı, polise ecel terleri döktürdü

27.03.2022 23:17
Son dakika haberi! Kasaptaki kuzuları yarı fiyatına sattı, pompalı tüfekle eylem yaptı, polise ecel terleri döktürdü

Son dakika haberler: - Antalya'da yardımcı olduğu kasabın kuzularını neredeyse yarı fiyatına satan genç evini üzerine kilitleyip pompalı tüfekle pencerede eylem yaptı.

- Antalya'da yardımcı olduğu kasabın kuzularını neredeyse yarı fiyatına satan genç evini üzerine kilitleyip pompalı tüfekle pencerede eylem yaptı. Özel Harekat ve polis ekiplerinin çabasıyla 3 saatte ikna edilebilen gencin elindeki tüfeğinin içerisinde fişek olmadığı ortaya çıktı. Gencin normalde çok iyi birisi olduğunu söyleyen kasabın kuzu yorumu ise, "Çok ucuza vermiş" oldu.

Polisi alarma geçiren olay, Kepez ilçesi Hürriyet Caddesi üzerinde saat 18.00'da yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Erdal Gerni'ye ait kasap işletmesine yardımcı olan Faruk K. (35), iki kuzuyu neredeyse yarı fiyatına bir müşteriye sattı. Faruk K., patronuyla konuşup kuzuların yarı fiyatına satıldığını öğrenince duruma sinirlenip kendini eve kilitledi ve evin pencere camını kırdı. Eline pompalı tüfek alıp pencereye çıkan Faruk K.'yi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis, özel harekat timi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çelik yelek giyen polis, Faruk K.'yi ikna etmek için uzun süre dil döktü. Faruk K. yaklaşık 3 saatlik çabanın ardından ikna edilip, ekiplerce polis merkezine götürüldü. Pompalı tüfeğe el koyan polis, yaptığı incelemede tüfeğin içerisinde fişek olmadığını belirledi. Yine evin içerisinden pitbull cinsi hamile bir köpek de dışarıya çıkartılıp Faruk K.'nin arkadaşlarına teslim edildi.

"Macera peşinde"

Faruk K.'nin normalde iyi birisi olduğunu söyleyen işletme sahibi Erdal Gerni, "Macerayı sevdiği için macera peşinde. Kötü alışkanlıkları var. Madde kullanınca kendini kaybediyor. Böyle olunca da polise haber verdik" dedi.

"Çok ucuza vermiş kuzuları"

Olayın öncesinde Faruk K.'nin kuzuları ucuza sattığını da belirten Gerni, "Çok ucuz vermiş kuzuları. İkisini bin 800 liraya vermiş. Normalde 3 bin 500 lira. Ama bizim çocuğumuz olduğu için bir şey demedik. Kafası akşamdan iyiydi. Dün ayakkabı aldım, tıraş da ettirdim." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi! Kasaptaki kuzuları yarı fiyatına sattı, pompalı tüfekle eylem yaptı, polise ecel terleri döktürdü
Son dakika haberi! Kasaptaki kuzuları yarı fiyatına sattı, pompalı tüfekle eylem yaptı, polise ecel terleri döktürdü
Son dakika haberi! Kasaptaki kuzuları yarı fiyatına sattı, pompalı tüfekle eylem yaptı, polise ecel terleri döktürdü
Son dakika haberi! Kasaptaki kuzuları yarı fiyatına sattı, pompalı tüfekle eylem yaptı, polise ecel terleri döktürdü
Son dakika haberi! Kasaptaki kuzuları yarı fiyatına sattı, pompalı tüfekle eylem yaptı, polise ecel terleri döktürdü
Son dakika haberi! Kasaptaki kuzuları yarı fiyatına sattı, pompalı tüfekle eylem yaptı, polise ecel terleri döktürdü
Son dakika haberi! Kasaptaki kuzuları yarı fiyatına sattı, pompalı tüfekle eylem yaptı, polise ecel terleri döktürdü
Son dakika haberi! Kasaptaki kuzuları yarı fiyatına sattı, pompalı tüfekle eylem yaptı, polise ecel terleri döktürdü
Son dakika haberi! Kasaptaki kuzuları yarı fiyatına sattı, pompalı tüfekle eylem yaptı, polise ecel terleri döktürdü
Son dakika haberi! Kasaptaki kuzuları yarı fiyatına sattı, pompalı tüfekle eylem yaptı, polise ecel terleri döktürdü
Son dakika haberi! Kasaptaki kuzuları yarı fiyatına sattı, pompalı tüfekle eylem yaptı, polise ecel terleri döktürdü
Son dakika haberi! Kasaptaki kuzuları yarı fiyatına sattı, pompalı tüfekle eylem yaptı, polise ecel terleri döktürdü

YORUMLAR
500
Konuşanlar'ın son bölümünde Hasan Can Kaya ile izleyici arasındaki diyalog, salonda soğuk terler döktürdü! Konuşanlar'ın son bölümünde Hasan Can Kaya ile izleyici arasındaki diyalog, salonda soğuk terler döktürdü! ATAŞEHİR'DE POMPALI TÜFEKLE HAVAYA ATEŞ EDEN MAGANDA KAMERADA ATAŞEHİR'DE POMPALI TÜFEKLE HAVAYA ATEŞ EDEN MAGANDA KAMERADA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Kasaptaki kuzuları yarı fiyatına sattı, pompalı tüfekle eylem yaptı, polise ecel terleri döktürdü - Son Dakika


Son Dakika
23:29 Bayern Münih'te bir dönem bitiyor! İşte Robert Lewandowski'nin gideceği yeni takım
23:22 İstanbul'un göbeğinde saatlerdir devam eden elektrik kesintisi vatandaşı isyan ettirdi
23:12 Burak Elmas, Nihat Özdemir'i yalancılıkla suçlayıp çok sert çıkıştı: Son bir iyilik yapın ve istifa edin
22:45 Ülkemizde 27 Mart günü koronavirüs sebebiyle 64 kişi vefat etti, 11 bin 194 yeni vaka tespit edildi
22:01 George Clooney, Acun Ilıcalı'nın yaptığını yapacak! İngiliz kulübünü satın almak istiyor
21:20 Çorum'da kalp krizi geçiren Kayserili astsubay yaşamını yitirdi
21:16 Yıldız futbolcular Fenerbahçe'den gitme hazırlıklarına başladı! İşte takımdan ayrılacak 10 yabancı isim
21:02 Son Dakika: Erdoğan'ın çabası sonuç verdi! Barış müzakereleri İstanbul'da gerçekleşecek
21:01 6 muhalefet liderinin ikinci görüşmesinden ilk fotoğraflar geldi
21:00 Yusuf Yazıcı'dan duygulandıran veda! Burak Yılmaz'ı paylaşıp teşekkür etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 23:43:40. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Kasaptaki kuzuları yarı fiyatına sattı, pompalı tüfekle eylem yaptı, polise ecel terleri döktürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement