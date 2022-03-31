Son dakika haberleri: Kaşıkçı cinayetine ilişkin dava dosyasının Suudi Arabistan'a devri istendi - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Kaşıkçı cinayetine ilişkin dava dosyasının Suudi Arabistan'a devri istendi

31.03.2022 11:42
Son dakika haberleri: Kaşıkçı cinayetine ilişkin dava dosyasının Suudi Arabistan'a devri istendi

Son dakika haberleri: Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin 26 sanığın yargılandığı davada savcılık, yargılamanın Suudi Arabistan adli makamlarına devrinin sağlanmasını talep etti.

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin 26 sanığın yargılandığı davada savcılık, yargılamanın Suudi Arabistan adli makamlarına devrinin sağlanmasını talep etti.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya haklarında yakalama kararı bulunan firari 26 sanık katılmadı.

İstanbul Barosu tarafından görevlendirilen bazı avukatların sanıkları temsil ettiği duruşmada Kaşıkçı'nın nişanlısı müşteki Hatice Cengiz ile avukatı da hazır bulundu.

Gelen evrakın okunduğu duruşmada mahkeme heyetinin önceki celselerde verdiği "Suudi Arabistan'da 26 sanıkla ilgili bir dava ve soruşturma olup olmadığının sorulması ve herhangi bir karar varsa mükerrer cezalandırmanın engellenmesi için bir örneğinin gönderilmesine" yönelik talebine cevap geldiği bildirildi.

Cengiz'in avukatı, Suudi Arabistan adli makamlarından gelen cevabi yazıyı inceleyip beyanda bulunacaklarını söyledi.

Mahkeme, Adalet Bakanlığından görüş istedi

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili ifadesi alınan müşteki ve tanıkların beyanları, kamera görüntüsü çözümleme tutanakları, telefon imajları, HTS analiz raporları, uçuş kayıtları vesair delillerden hareketle 26 sanık hakkında dava açıldığını belirtti.

Savcılık, mütalaasında Suudi Arabistan Başsavcılığınca gönderilen 13 Mart 2022 tarihli yazıda yargılamanın Suudi Arabistan'a devredilmesinin istendiğini aktardı.

Söz konusu cevabi yazıda sanıklar hakkında çıkartılan kırmızı bülten kararlarının kaldırılmasının talep edildiğine dikkati çekilen mütalaada, davanın devri durumunda dosyadaki iddialar hakkında değerlendirme yapılacağının belirtildiği kaydedildi.

Mütalaada sanıkların yabancı ülke vatandaşı olmaları, haklarında çıkartılan yakalama emirleri ve kırmızı bülten kararlarının infaz edilmediği gerekçesiyle ifadelerinin alınmadığı, bu haliyle dosyanın sürüncemede kaldığı vurgulandı.

6706 sayılı Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Kanunu'nun 24. maddesi uyarınca dosya hakkında durma kararı verilmesini talep eden savcılık, aynı yasanın 24/2 maddesi uyarınca yargılamanın Suudi Arabistan adli makamlarına devrinin sağlanması için gerekli usul işlemlerinin yapılmasını istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, söz konusu yasa uyarınca kovuşturmanın Suudi Arabistan adli makamlarına devri hususunda görüş bildirilmesi için Adalet Bakanlığına yazı yazılmasına hükmetti.

Sanıklar hakkındaki yakalama emirlerinin devamını kararlaştıran heyet, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 117 sayfalık iddianamede, Kaşıkçı'nın öldürülmesi eylemini gerçekleştirmek üzere görevlendirme yapıp diğer sanıklara gerekli talimatları veren sanıklardan Ahmet bin Muhammed el-Asiri ve Suud el- Kahtani'nin "tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.

Sanıkların en başından itibaren maktul Kaşıkçı'yı, Suudi Arabistan'a götürmek, kabul etmediği takdirde öldürmek üzere fikir birliği ve ortak suç işleme kararıyla hareket ettikleri, eylemi tüm ayrıntılarıyla planlayıp iş bölümünü gerçekleştirdikleri kaydedilen iddianamede, suça doğrudan katılan sanıkların ortak hakimiyet alanına aldıkları Kaşıkçı'yı boğarak öldürdükleri ifade ediliyordu.

İddianamede, sanıklardan Mansur Osman Abu Hüseyin, Maher Abdulaziz M. Mutreb, Salah Muhammed A. Tubaigy, Mustafa Muhammed M. Al-Madani, Saif Saad Q. el-Kahtani, Thaar Ghaleb T. Alharbi, Badr Lafi M. Alotaibi, Turki Musharraf M. Alshehri, Fahad Shabib A. Albalawi, Waleed Abdullah M. Alshehri, Muhammed Saad H. Alzahrani, Naif Hasan S. Alarifi, Abdulaziz Muhammed M. Alhawsawi, Halid Aedh G. Alotaibi, Meshal Saad M. Albostani, Muflih Shaya M. Almuslih, Ahmed Abdullah A. Almuzaini ve Saad Muid Alqarni'nin, "tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep ediliyordu.

İki iddianame birleştirildi

Soruşturmasını sürdüren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Kaşıkçı cinayetine ilişkin Suudi Arabistanlı firari 6 sanık hakkında ikinci bir iddianame hazırlanmıştı.

Bu iddianamede de olayla ilgili Türkiye'ye gelen sanıklar Ahmed Abdulaziz M. Aljanobi, Halid Yahya M. Alzahrani, Muhammed İbrahim A. Alzaid ve Obaid Ghazi A. Alasaadi'nin konsolosluk binasında, konutunda ve araçlarda cinayetten sonra delilleri yok ettikleri belirtilmiş, bu nedenle Kaşıkçı'nın cesedi veya cesede ait herhangi bir iz ve emare bulunamadığı kaydedilmişti.

Sanıklardan ikisinin ağırlaştırılmış müebbet, 4'ünün 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen bu iddianame de mahkemece kabul edilerek ana davayla birleştirilmişti.

Her iki iddianamenin birleşmesiyle davadaki sanık sayısı 26 olmuştu.

Mahkeme heyeti, 23 Kasım 2021'de yapılan duruşmada Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler Daire Başkanlığı aracılığıyla Suudi Arabistan'dan, yargılanan firari sanıklar hakkında Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayıyla ilgili bir soruşturma veya kovuşturma olup olmadığının sorulmasına hükmederek, bunun olması halinde sanıkların mükerrer cezalandırılmalarını engellemek amacıyla kesinleşmiş karar örneğinin gönderilmesinin istenilmesini kararlaştırmıştı.

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Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı, Washington, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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