Son dakika haberleri | Kasım Süleymani 1. ölüm yıl dönümünde anılıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kasım Süleymani 1. ölüm yıl dönümünde anılıyor

03.01.2021 13:28
Son dakika haberleri | Kasım Süleymani 1. ölüm yıl dönümünde anılıyor, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, ölümünün 1. yıl dönümünde İran ve Irak'ta düzenlenen törenlerle anılıyor.

İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, ölümünün 1. yıl dönümünde İran ve Irak'ta düzenlenen törenlerle anılıyor.

ABD'nin Bağdat Havaalanına düzenlendiği saldırı sonucu 3 Ocak 2020'de öldürülen İran Eski Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis ölümlerinin birinci yıl dönümünde İran ve Irak'ta düzenlenen törenlerle anılıyor. Süleymani'nin ölümü sonrası ABD ile İran arasında başlayan askeri gerilim, Süleymani için düzenlenen anma törenlerine de yansıdı. İranlı yetkililer Kasım Süleymani'nin intikamından vazgeçmediklerini vurgularken, Süleymani'nin 1. ölüm yıl dönümünde savaşa hazırlıklı oldukları mesajları verdi. İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı ve Kasım Süleymani'nin yerine atanan General İsmail Kaani, Tahran Üniversitesi'nde düzenlenen anma töreninde Süleymani'nin intikamını alacaklarını belirterek, "Evinizin içerisinde (ABD'de) dahi bu intikamı alacak kişiler bulunabilir" dedi.

İran Dini Lideri Yüksek Askeri Danışmanı General Yahya Rahim Safevi ise ABD ile yaşanan askeri gerilime işaret ederek, "Onların savaş gemilerini bir iki saat içerisinde yok edecek güce sahibiz. Savaş peşinde değiliz ve savaşı başlatan da olmayacağız. Ancak saldırı olursa sert karşılık veririz" ifadesini kullandı.

"Bu tuzağa düşme Trump"

Kasım Süleymani'nin 1. ölüm yıl dönümünde İran'ın askeri kanadından sert mesajlar gelirken, İranlı siyasiler ise ABD Başkanı Donald Trump'ı İran ile savaş konusunda uyardı. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ABD Başkanı Trump'ı uyararak, "Elimizdeki son istihbarat bilgilerine göre İsrailli provokatif ajanlar Irak'ta ABD'ye yönelik saldırı hazırlığı içerisindeler. Bu tuzağa düşme Trump. Aksi halde bunun sonuçları senin ve dostların için ağır olacaktır" ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Haiptazade ise, Kasım Süleymani saldırısına ilişkin hukuki işlemlerin takip edildiğini ve intikamının hukuk alanında da alınacağını vurguladı.

Tahran'da anma törenine korona engeli

Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde İran'ın başkenti Tahran'da korona virüs nedeniyle geniş çaplı anma törenleri düzenlenmedi. Tahran Üniversitesi ve konferans salonlarında düzenlenen anma törenlerine askeri ve siyasi yetkililerin yanı sıra Kasım Süleymani'nin ailesi de katıldı.

Tahran'da düzenlenen anma törenine katılan Kasım Süleymani'nin kızı Zeynep Süleymani, babasının kaleme aldığı "Hiç bir şeyden korkmadım" kitabını tanıtarak, "Babam bu kitabı yaralı elleriyle kaleme aldı. Babam kendi hikayesini bizler için yazdı ve çoban olduğu bir köyden nasıl bu makama ulaştığının hikayesini anlattı" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı eski Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, Afganistan'dan Irak'a, Suriye'den Lübnan'a İran'ın bölgedeki politikalarını belirleyen en önemli isimlerden biri olarak biliniyordu. Doğrudan İran lideri Hamaney'e bağlı hareket eden Süleymani, 1998'den bu yana İran'ın ülke dışındaki askeri-istihbarat operasyonlarından sorumlu Kudüs Gücü'nün komutanlığını yürütüyordu. İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, ABD'nin 3 Ocak 2020 tarihinde Bağdat havaalanında düzenlediği saldırı sonucu beraberindeki Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis ile birlikte hayatını kaybetmişti. - TAHRAN

Kasım Süleymani, Kudüs, Irak, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kasım Süleymani 1. ölüm yıl dönümünde anılıyor - Son Dakika


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