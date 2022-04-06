Son dakika haberleri! KASKİ 3 yılda yatırıma 376 milyon lira harcadı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! KASKİ 3 yılda yatırıma 376 milyon lira harcadı

06.04.2022 13:22
Son dakika haberleri! KASKİ 3 yılda yatırıma 376 milyon lira harcadı

Son dakika haberleri... Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresince (KASKİ) son 3 yılda altyapı yatırımları için 376 milyon lira harcandığı bildirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresince (KASKİ) son 3 yılda altyapı yatırımları için 376 milyon lira harcandığı bildirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, KASKİ tarafından 2019'da 103 milyon liralık 490 kilometre, 2020'de 106 milyon liralık 610 kilometre, 2021'de de 167 milyon liralık 745 kilometre içme suyu ve kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştirildiğini belirtti.

Kayseri için önemli yatırımları haya geçirdiklerini aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Gerçekleştirdiğimiz önemli altyapı yatırımlarıyla gelecek nesillere daha yaşanabilir yarınlar bırakmak için günübirlik değil, uzun vadeli planlar yapmaya gayret ediyoruz. Merkez ve ilçelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın içme suyuna kolay ulaşmaları için gece gündüz demeden hizmetlerimizi sürdürüyoruz. KASKİ'mizin gelecek nesillere yönelik yaptığı dev yatırımlarla Kayseri'miz altyapıda her zaman örnek gösterilen kentler arasında yer almayı başarmıştır. İnşallah bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz."

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Kaynak: AA

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