Son dakika haberleri: Kaspersky, en iyi 3 siber güvenlik çözümü arasında gösterildi

Kaspersky, kapsamlı güvenlik portföyüyle 2020 yılında küresel olarak gerçekleştirilen 62 farklı bağımsız testten 50'sinde ilk üç pozisyonda yer alırken, son 8 yıllık İLK 3 metriğinde değerlendirmelerin yüzde 81'inde ilk üç sırada yer aldı.

Şirket açıklamasına göre, sıralama, şirketin portföyünün bilinen, bilinmeyen ve gelişmiş tehditlere karşı kurumsal ve tüketici korumasında, daha iyi performans gösterdiğini ortaya koyuyor. İLK 3 metriği, satıcının güvenlik çözümlerinin sektörün en zorlu bağımsız testlerinde kaç kez birinci, ikinci veya üçüncü sırada yer aldığını gösteren yıllık bir değerlendirmeye karşılık geliyor. Değerlendirmeyi yapanlar arasında AV-Test, AV-Comparatives, SELabs, NSS Labs, VirusOLL, MRG Effitas ve ICSA Labs gibi test enstitüleri yer alıyor. Kaspersky, girdiği testlerin yüzde 73'ünde, 45 testte ilk sırada yer aldı.

AV-Comparatives, ev kullanıcısı güvenlik çözümü Kaspersky Internet Security'i 2020 Yılının Ürünü olarak altıncı kez ödüllendirdi. Ürün ayrıca Gelişmiş Tehdit Koruması Testi performansında en yüksek korumayı gösterdi ve üst üste ikinci kez Yıllık ATP 2020 Altın Ödülüne layık görüldü. Ürün, SE Labs tarafından gerçekleştirilen dört üç aylık testin tamamında tüm katılımcılar arasında en yüksek Toplam Doğruluk Puanına ulaşarak dört "AAA" notu aldı. Ayrıca Kaspersky Mobile Antivirus, Android 360 değerlendirme programında yüzde 100 tespit oranına ulaştığı için MRG Effitas Sertifikası ile ödüllendirildi.

B2B ürünleri Kaspersky Endpoint Security ve Kaspersky Small Office Security, SELabs tarafından yapılan testlerin dörtte üçünde tüm katılımcılar arasında iyi bilinen ve hedeflenen saldırılara karşı en yüksek Toplam Doğruluk Derecelendirmelerine ulaştı ve dört kez "AAA" sertifikası aldı. Kaspersky Endpoint Security for Business, sürekli genel testler, özel değerlendirmeler ve müşterilerden gelen geri bildirimlerin kombinasyonu doğrultusunda SELabs tarafından "En İyi Kurumsal Uç Nokta Ürünü" olarak ödüllendirildi. NSS Labs, Kaspersky Endpoint Security for Business'ın kötü amaçlı yazılımlar, istismarlar, karma tehditler, kaçınma ve el yapımı saldırılar dahil olmak üzere 3 bin 600'den fazla saldırıya karşı yüksek önleme yeteneklerini takdir etti ve "AA" derecesi verdi. Kaspersky Web Traffic Security, maruz kaldığı 650 güvenlik açığından yararlanma kitinin tamamını engelleyerek üçüncü VBWeb sertifikasını aldı.

"Çok sayıda bağımsız yüksek kaliteli teste katılmaya kararlıyız"

400 milyondan fazla kullanıcı, kendilerini güvende tutmak için Kaspersky'nin ödüllü siber güvenlik çözümlerine güveniyor. Kasım 2019'dan Ekim 2020'ye kadar Kaspersky çözümleri, çevrimiçi kaynaklardan başlatılan 666 milyon 809 bin 967 saldırıyı engelledi. Ayrıca 173 milyon 335 bin 902 kötü amaçlı URL'yi tanıdı ve 33 milyon 412 bin 568 benzersiz kötü amaçlı nesneye geçit vermedi. Kaspersky'nin çözümleri ayrıca 549 bin 301 fidye yazılımı saldırısını yendi ve kullanıcıların banka hesabından para çalmak için tasarlanmış kötü amaçlı 668 bin 619 girişime "dur" dedi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Tehdit Araştırmasından Sorumlu Başkan Yardımcısı Anton Ivanov, "Mümkün olduğunca çok sayıda bağımsız yüksek kaliteli teste katılmaya kararlıyız. Sistem performansına en düşük etki ve yanlış pozitif seviyelerle, yaygın ve yeni ortaya çıkan tehditlere karşı en yüksek koruma seviyesinin sürekli bağımsız onayını almaktan gurur duyuyoruz. Çözümlerimize güveniyoruz. Bu, ev bilgisayarları ve dizüstü bilgisayarlardan kurumsal ve kritik altyapılara kadar her müşteri ve sistem için geçerli." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl İLK 3 ölçümlerine katılan güvenlik satıcıları arasında Avast, AVG, Avira, Bitdefender, Blackberry (Cylance), Broadcom (Symantec), BullGuard, Crowdstrike, ESET, FireEye, Fortinet, F-Secure, G DATA, McAfee, Microsoft, NortonLifeLock, Palo Alto, Watchguard (Panda), Sentinel One, Sophos, Trend Micro, Webroot, VMWare (CarbonBlack) ve diğerleri yer aldı.

Metodoloji ve test süreci hakkında daha fazla bilgi edinmek, 2020 İLK 3 derecelendirmesindeki katılımcılarının tam listesini görmek için web sitesini ziyaret edilebiliyor.