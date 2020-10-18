Son dakika haberleri | Kastamonu Belediyesi çocuklarda Kovid-19 konusunda farkındalık oluşturuyor
18.10.2020 11:01
Son dakika haberlerine göre Kastamonu Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla parklarda çocuklara tişört ve şapka dağıtıldı.
Kastamonu Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla parklarda çocuklara tişört ve şapka dağıtıldı.
Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından kent merkezinde bulunan parklarda çocuklara baskılı tişörtler ve şapkalar dağıttıklarını belirtti.
Salgın konusunda çocuklara yönelik farkındalık oluşturmanın önemine değinen Vidinlioğlu, "Parklarda çocuklara 100 tişört ve 200 şapka dağıtıldı. Baskılı tişörtler ve şapkalarda maske, mesafe ve kişisel hijyenin önemine vurgu yapılarak farkındalık ve tedbirlere dikkat amaçlandı." ifadelerine yer verdi.
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