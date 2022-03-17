Son dakika haberleri | Kastamonu Belediyesinde tabancayla ateş açan kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Kastamonu Belediyesinde tabancayla ateş açan kişi gözaltına alındı

17.03.2022 22:12
Son dakika haberleri | Kastamonu Belediyesinde tabancayla ateş açan kişi gözaltına alındı

Gelen son dakika haberlerine göre Kastamonu Belediyesinde tabancayla ateş açan kişi gözaltına alındı.

Kastamonu Belediyesinde tabancayla ateş açan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, belediye çalışanı M.T, akşam saatlerinde geldiği belediye binasında tabanca ile etrafa ateş etmeye başladı.

M.T'ye müdahale etmeye çalışan güvenlik görevlisi Muhammed K. bacağına isabet eden kurşunla yaralandı.

Muhammed K. ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

M.T. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Son dakika haberleri | Kastamonu Belediyesinde tabancayla ateş açan kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri | Kastamonu Belediyesinde tabancayla ateş açan kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri | Kastamonu Belediyesinde tabancayla ateş açan kişi gözaltına alındı

YORUMLAR
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Kastamonu, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kastamonu Belediyesinde tabancayla ateş açan kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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