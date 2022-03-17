Kastamonu Belediyesinde tabancayla ateş açan kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, belediye çalışanı M.T, akşam saatlerinde geldiği belediye binasında tabanca ile etrafa ateş etmeye başladı.
M.T'ye müdahale etmeye çalışan güvenlik görevlisi Muhammed K. bacağına isabet eden kurşunla yaralandı.
Muhammed K. ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
M.T. ise polis tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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