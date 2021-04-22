Son dakika haberleri: Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Karadağlı Jovanka Radicevic'i transfer etti

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Karadağlı Jovanka Radicevic'i renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Radicevic'in transferinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Radicevic'in hem takımlar hem de ülke takımı bazında birçok başarıya imza attığının ifade edildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

"Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Buducnost'un formasını giyen Jovanka Radicevic, Avrupa Kupası yürüyüşünde büyük ailemizin bir parçası oldu. Sağ kanat oyuncusu, Karadağ Milli Takımı'nın da vazgeçilmez oyuncuları arasında yer alıyor. Radicevic, son 10 yılda Avrupa'da ve dünyada en iyi sağ kanadı olarak gösteriliyor. 2012-2020'de Avrupa Şampiyonası'nın All- Star sağ kanadı, 2015-2019'da Dünya Şampiyonası'nın All-Star sağ kanadı seçilmenin yanı sıra birçok ödülün de sahibi olan Radicevic, 2020 yılında da Şampiyonlar Ligi'nin gol kraliçesi oldu. Radicevic, gelecek sezon takımımızın gücüne güç katacak."