Son dakika haberleri: Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Karadağlı 2 sporcu daha transfer etti

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Karadağlı Majda Mehmedovic ve Marina Rajcic'i renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Mehmedovic ile 27 yaşındaki Rajcic transferinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada Majda Mehmedovic'in Buducnost takımı ile birçok lig ve kupa şampiyonluğu yaşadığı bildirildi.

Mehmedovic'in 2010 yılında EHF Kupa Galipleri Kupası'nı, 2012 ve 2015'te de Kadınlar EHF Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bucure?ti forması altında da 2017 ve 2018'de Romanya ligi şampiyonluğunu ve 2017, 2018 ve 2019'da Romanya Kupası'nı kazandı. 2012 yılında milli takımla Avrupa şampiyonası altın madalyası ve olimpiyat gümüş madalyası kazanan Mehmedovic ayrıca 2013, 2015 ve 2019'daki dünya şampiyonaları; 2014, 2016 ve turnuvanın All- Star takımına seçildiği 2018'deki Avrupa şampiyonası ve Rio de Janeiro'da düzenlenen 2016 Yaz Olimpiyatları kadrosunda da yer aldı."

Açıklamada Marina Rajcic'in ise Buducnost ve Metz Handball formaları giydiği belirtilerek, "Marina Rajcic, Karadağ Ligi'nde 7, Fransa Ligi'nde 3 kez şampiyonluğa ulaştı. İki kez Şampiyonlar Ligi, bir kez EHF Kupa Galipler Kupası'nı kazanan Rajcic, milli takımla 2012 Olimpiyatları'nda gümüş, 2010'da Dünya Gençler Şampiyonası'nda da bronz madalya elde etti." ifadeleri kullanıldı.

Kulüp tarafından dün Karadağlı Jovanka Radicevic'in de transfer edildiği açıklanmıştı.