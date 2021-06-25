Son dakika haberleri! Kastamonu'da 2 cinsel taciz olayının şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Kastamonu'da 2 taciz olayının faili olduğu iddia edilen kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Çocuk Şube Müdürlüğünün titiz çalışması sonucu iki cinsel taciz olayının şüphelisi S.T'nin (34) yakalandığı belirtildi.
Şüphelinin geçmiş yıllarda benzer 7 suç kaydı olduğu tespit edildiği aktarıldı.
S.T'nin Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandığı kaydedildi.
Kaynak: AA
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