Son dakika haberi! Kastamonu'da 36 dekar alanda kenevirin sökümüne başlandı - Son Dakika

Son dakika haberi! Kastamonu'da 36 dekar alanda kenevirin sökümüne başlandı

08.10.2020 13:08

Bir son dakika haberine göre Kastamonu'da 36 dekar alanda kenevirin sökümüne başlandı 100 metrekarelik dükkanda işlediği keneviri, dünyaya ihraç ediyor Kastamonu'da zamanla kaybolmaya yüz tutan ve geleneksel usullerle 36 dekar alana ekilen kenevirin sökümüne başlandı.

Kastamonu'da 36 dekar alanda kenevirin sökümüne başlandı

100 metrekarelik dükkanda işlediği keneviri, dünyaya ihraç ediyor

KASTAMONU - Kastamonu'da zamanla kaybolmaya yüz tutan ve geleneksel usullerle 36 dekar alana ekilen kenevirin sökümüne başlandı. Yerli kenevir tohumu kullanılarak 100 metrekarelik işyerinde yaptığı ürünleri ise Kanada ve Amerika'ya ihraç ediliyor.

Kastamonu'nun Hanönü, Taşköprü ve il merkezinde ekimi yapılan kenevirin sökümüne başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kenevir üretimiyle ilgili açıklamalarının ardından kaybolmaya yüz tutan kenevir, Kastamonu'da yeniden toprakla buluştu. Bu yıl Taşköprü'de 21,5 dekar, Hanönü'nde 12,5 dekar ve il merkezinde de 2 dekar alana yerli kenevir tohumu ekildi. Mart ayında ekimine başlanan kenevirin ise sökümüne başlandı.

100 metrekarelik dükkanda işlediği keneviri, dünyaya ihraç ediyor

Gittiği fuarlarda kenevirle yapılan ürünlere büyük merak duyan Erdoğan Topuz ise yaşadığı Hanönü ilçesinde 100 metrekare alana sahip küçük bir dükkanda ürettiği kenevirden ürün yapmaya karar verdi. İlk olarak Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kenevir ektiren Erdoğan Topuz, buradan elde ettiği tohumla ilçesinde bu yıl 12,5 dekar alanda kenevir ekmeye başladı. Daha sonra ekim alanlarını genişleten Topuz, elde ettiği ürünü kurduğu küçük atölyede işleyerek iç ve dış piyasaya pazarlamaya başladı. Topuz, 100 metrekarelik alanda kenevirden elde ettiği ürünleri Amerika ve Kanada gibi ülkelere ihraç ediyor.

Geleneksel yöntemlerle ekip hasat ediyor

Bu yıl da kenevir ekimi gerçekleştiren Erdoğan Topuz, 12.5 dönüm alanda imece usulüyle tek tek kenevirleri söktüklerini ve bu söktükleri kenevirleri tohum olarak kullandıklarını kaydetti. Hanönü ilçesinde 5 yıldır kenevir ekimi yaptığını söyleyen Erdoğan Topuz, "Bu yıl Hanönü ilçemizde 12,5 dönümlük bir yere kendir ektik. Geçtiğimiz yıl 70 dönümlük bir alana ekim yapmıştık. Elimizde fazla miktarda ürün var. Fakat fabrika olmadığı için ne yazık ki bunları işleyemiyoruz. Biz ilkel yöntemlerle bu keneviri işlemeye çalışıyoruz. Bunlardan ip, urgan, sicim, kilim, takı tasarım, ev tekstili, hayvansal ürünler yapıyoruz. Bu yaptığımız ürünleri Kanada ve Amerika'ya gönderiyoruz. Fakat şu anda pandemiden dolayı işlerimiz durgun, işyerlerimiz kapalı. Pandemi biterse inşallah tekrar işlerimize devam edeceğiz" dedi.

"Tohum kaybolmasın diye her yıl kenevir ekiyoruz"

Bu yıl kendirin sökümüne başladıklarını belirten Topuz, "Biz tohum olarak ekiyoruz. Tohum kaybolmasın diye. Şu anda tohumun verimi iyi. Tohum bizim yöresel tohumumuz. Ata tohumumuz. Biz bu tohumumuzu yok etmemek için dışarıdan tohum almıyoruz, dışarıya da tohum vermiyoruz. Kendi tohumumuzu kaybolmasın diye her yıl yeniliyoruz. Kendi tohumumuzdan ekim yapıyoruz. Bu yıl sıkıntımız yok, Allah'a şükür tohumun verimi iyi" diye konuştu.

"Bu yıl 12,5 dönüm alanda kenevir ekimi yaptık"

Bu yıl Hanönü'nde 12,5 dönümlük bir alanda kendir ekimi yaptıklarını anlatan Erdoğan Topuz, "Taşköprü'den ve Vezirköprü'den kendir sökümü için işçi getiriyoruz. Çünkü buralarda söküm yapabilecek insan yok. Daha önceden buralarda kendir ekilmiş ama şu anki gençler bunu sökmesini ne yazık ki bilmiyorlar" şeklinde konuştu.

"Kenevirden yaptığımız ürünleri Kanada ve Amerika'ya ihraç ediyoruz"

Hasadını yaptıkları kendirden çeşitli ürünler yaparak Kanada ve Amerika'ya ihraç ettiklerini vurgulayan Topuz, şöyle konuştu: "Kendiri söktükten sonra ıslıyoruz, havuzluyoruz, ondan sonra soyuyoruz. Tarattırıp urgan, ip veya sicil haline getiriyoruz. Bu ipleri kök boyu ile boyayarak iplerden de kilim, çanta, ev tekstili, takı tasarım veya hayvansal ürünler yapıyoruz. Bu ürettiğimiz ürünleri de Kanada ve Amerika'ya gönderiyoruz.

Son dakika haberi! Kastamonu'da 36 dekar alanda kenevirin sökümüne başlandı
Son dakika haberi! Kastamonu'da 36 dekar alanda kenevirin sökümüne başlandı
Son dakika haberi! Kastamonu'da 36 dekar alanda kenevirin sökümüne başlandı
Son dakika haberi! Kastamonu'da 36 dekar alanda kenevirin sökümüne başlandı
Son dakika haberi! Kastamonu'da 36 dekar alanda kenevirin sökümüne başlandı
Son dakika haberi! Kastamonu'da 36 dekar alanda kenevirin sökümüne başlandı
Son dakika haberi! Kastamonu'da 36 dekar alanda kenevirin sökümüne başlandı
Son dakika haberi! Kastamonu'da 36 dekar alanda kenevirin sökümüne başlandı
Son dakika haberi! Kastamonu'da 36 dekar alanda kenevirin sökümüne başlandı
Son dakika haberi! Kastamonu'da 36 dekar alanda kenevirin sökümüne başlandı
Son dakika haberi! Kastamonu'da 36 dekar alanda kenevirin sökümüne başlandı
Son dakika haberi! Kastamonu'da 36 dekar alanda kenevirin sökümüne başlandı
Son dakika haberi! Kastamonu'da 36 dekar alanda kenevirin sökümüne başlandı
Son dakika haberi! Kastamonu'da 36 dekar alanda kenevirin sökümüne başlandı
Son dakika haberi! Kastamonu'da 36 dekar alanda kenevirin sökümüne başlandı
Son dakika haberi! Kastamonu'da 36 dekar alanda kenevirin sökümüne başlandı
Son dakika haberi! Kastamonu'da 36 dekar alanda kenevirin sökümüne başlandı

Amerika Birleşik Devletleri, Kastamonu, Kenevir, Kanada, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Kastamonu'da 36 dekar alanda kenevirin sökümüne başlandı - Son Dakika


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