Son dakika! Kastamonu'da "bataklık operasyonu": 52 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika! Kastamonu'da "bataklık operasyonu": 52 gözaltı

13.03.2022 17:31

Son dakika haber: Kastamonu'da "bataklık operasyonu": 52 gözaltı Uyuşturucu çetesine Kastamonu polisinden darbe Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen çetenin çökertilmesi amacıyla polis ekipleri tarafından 46 adrese eş zamanlı "bataklık operasyonu" düzenlendi.

Kastamonu'da "bataklık operasyonu": 52 gözaltı

Uyuşturucu çetesine Kastamonu polisinden darbe

KASTAMONU - Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen çetenin çökertilmesi amacıyla polis ekipleri tarafından 46 adrese eş zamanlı "bataklık operasyonu" düzenlendi. 2 suç örgütü liderinin de aralarında olduğu 52 kişinin yakalandığı operasyonda çok miktarda uyuşturucu ve çok sayıda silah ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kastamonu'da faaliyet gösteren ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak, örgüt faaliyeti kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçlarını işledikleri tespit edilen çetenin çökertilmesi için operasyon düzenlendi. Kastamonu Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ile koordineli olarak yaklaşık 3 aydır devam eden çalışmalar neticesinde, 46 ayrı adrese eş zamanlı 'bataklık' operasyonu düzenlendi.

310 personel katıldı

310 personel 60 ekip ve 2 adet dedektör arama köpeğinin katılımları ile yapılan eş zamanlı operasyonda 9 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet av tüfeği, çok miktarda reçeteye tabi sentetik uyuşturucu hap, cannabinoit, metamfetamin, esrar, kenevir, 17 bin 860 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para, 17 adet uyuşturucu kullanma amacıyla üretilmiş düzenek, 187 adet fişek ve hassas tartı ele geçirildi.

2 örgüt liderinin de aralarında olduğu 52 şüpheli gözaltında

Gerçekleştirilen operasyonda aralarında suç örgütünün 2 lideri, 2 yöneticisi ve 23 üyesinin de bulunduğu toplam 27 şüpheli yakalandı. Soruşturmanın devamı kapsamında 25 şüpheli şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı. Yakalanan toplamda 52 şüpheli şahsın emniyetteki adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Son dakika! Kastamonu'da bataklık operasyonu : 52 gözaltı
Son dakika! Kastamonu'da bataklık operasyonu : 52 gözaltı
Son dakika! Kastamonu'da bataklık operasyonu : 52 gözaltı
Son dakika! Kastamonu'da bataklık operasyonu : 52 gözaltı
Son dakika! Kastamonu'da bataklık operasyonu : 52 gözaltı

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Son Dakika | Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama Son Dakika | Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Kastamonu, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Kastamonu'da 'bataklık operasyonu': 52 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Kastamonu'da "bataklık operasyonu": 52 gözaltı - Son Dakika
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