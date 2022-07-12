İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırılan Çörekçioğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Kastamonu'da binanın 6'ncı katından düşen öğretmen hayatını kaybetti - Son Dakika

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