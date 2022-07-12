Son dakika haberleri | Kastamonu'da binanın 6'ncı katından düşen öğretmen hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Kastamonu'da binanın 6'ncı katından düşen öğretmen hayatını kaybetti

12.07.2022 14:37
Son dakika haberleri | Kastamonu'da binanın 6'ncı katından düşen öğretmen hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Kastamonu'da bir binanın 6'ncı katından düşen kadın öğretmen, yaşamını yitirdi.

Kastamonu'da bir binanın 6'ncı katından düşen kadın öğretmen, yaşamını yitirdi.

Kurban Bayramı dolayısıyla akrabalarını ziyarete giden Öznur Çörekçioğlu, İnönü Mahallesi Zümrüt Sokak'taki binanın 6'ncı katındaki dairenin balkonda bulunduğu sırada dengesini kaybederek düştü.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çörekçioğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çörekçioğlu'nun Merkez Ortaokulunda fen bilimleri öğretmeni olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kastamonu'da binanın 6'ncı katından düşen öğretmen hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Kastamonu'da binanın 6'ncı katından düşen öğretmen hayatını kaybetti - Son Dakika
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