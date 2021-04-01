Son dakika haberleri: Kastamonu'da bir köyde karantina süresi 5 gün uzatıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Kastamonu'da bir köyde karantina süresi 5 gün uzatıldı
01.04.2021 18:15
Son dakika haberleri: Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir okulda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitime 10 gün ara verildi, Devrekani ilçesindeki köyde daha önce başlatılan karantinanın süresinin 5 gün daha uzatılmasına karar verildi.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir okulda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitime 10 gün ara verildi, Devrekani ilçesindeki köyde daha önce başlatılan karantinanın süresinin 5 gün daha uzatılmasına karar verildi.
Devrekani Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca daha önce Yazıbelen köyünün 10 gün süreyle karantinaya alındığı hatırlatıldı.
Köydeki karantina süresinin 2 Nisan'da dolacağı belirtilen açıklamada, yeni vakalar nedeniyle bu sürenin 5 gün daha uzatıldığı bildirildi.
Taşköprü'de ise Seka İlk ve Ortaokulundaki 3 personelin Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle eğitime 10 gün ara verildiği belirtildi.
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