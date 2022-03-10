Son dakika haberleri: Kastamonu'da buzlanma kazaları beraberinde getirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Kastamonu'da buzlanma kazaları beraberinde getirdi

10.03.2022 00:05
Son dakika haberleri: Kastamonu'da buzlanma kazaları beraberinde getirdi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kastamonu'da buzlanma sebebiyle meydana gelen iki zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kastamonu'da buzlanma sebebiyle meydana gelen iki zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilk zincirleme kaza Beyçelebi Mahallesi 125. Yıl Caddesi'nde meydana geldi. Soğuk hava sebebiyle kayganlaşan yolda 1'i halk otobüsü 7 araç çarpıştı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında Yonca Ö. isimli vatandaş yaralandı.

İkinci zincirleme kaza ise Aktekke Mahallesi Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ağaca çarptı. Aynı istikamette seyir halinde olan araçlar da duramayarak kaza yapan otomobile çarptı. Kazada Berat K. isimli vatandaş yaralandı. Her iki kazada da yaralanan yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Karayolları ve Kastamonu Belediyesi ekipleri, kazaların önüne geçebilmesi amacıyla çalışması başlattı. - KASTAMONU

Son dakika haberleri: Kastamonu'da buzlanma kazaları beraberinde getirdi
Son dakika haberleri: Kastamonu'da buzlanma kazaları beraberinde getirdi
Son dakika haberleri: Kastamonu'da buzlanma kazaları beraberinde getirdi
Son dakika haberleri: Kastamonu'da buzlanma kazaları beraberinde getirdi

YORUMLAR
500
Son dakika haber | Kastamonu'da 7 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı Son dakika haber | Kastamonu'da 7 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı Hurdaya dönen aracın sürücüsü alkollü çıktı Hurdaya dönen aracın sürücüsü alkollü çıktı

Halk Otobüsü, Kastamonu, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Kastamonu'da buzlanma kazaları beraberinde getirdi - Son Dakika


Son Dakika
00:06 Kar yağışı nedeniyle THY, 213 uçuşunu iptal etti
00:00 Kar yağışı başladı! Tır ve kamyonların İstanbul'a girişi yasaklandı
23:28 Ertem Şener yıllar sonra sahalara döndü! Real Madrid-PSG karşılaşmasına damga vurdu
23:22 Akaryakıt zamları geri çekildi, iki kurum birbirine girdi! EPGİS sert açıklamalara yer verdi
22:53 Bu iddia çok konuşulur! Liste dışı kalmayan hakemlere şartlar ne olursa olsun maç verilecek
22:45 Dünya Türkiye'ye kilitlendi! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Antalya'da
22:35 Brent petrol uluslararası piyasalarda 110,77 dolara düştü
22:30 Ruh halleri engel oldu! Bahattin Duran ve Tarık Ongun maça çıkmak istemiyor
22:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'la görüşecek! Gündemde petrol fiyatları yer alacak
21:54 Ankara'da özel halk otobüsleri benzin fiyatları sebebiyle seferlerini durdurdu! Mansur Yavaş olayla ilgili konuştu: Karşılamamız mümkün değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 00:11:21. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Kastamonu'da buzlanma kazaları beraberinde getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement