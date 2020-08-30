Son dakika haberleri... Kastamonu'da çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika

Öte yandan ekipler, yangına yol açtığını tespit ettikleri kişiyle ilgili, ormana 4 kilometre mesafede anız ve bitki örtüsü yakmaktan hapis cezası ve adli para cezası istemiyle savcılığa suç duyurunda bulundu.

Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur