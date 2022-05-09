Son dakika haberleri... Kastamonu'da çıkan yangında cami lojmanı kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Kastamonu'da çıkan yangında imamın yaşadığı lojman zarar gördü.

Merkeze bağlı Yukarıbatak köyü imamı Hasan Şengül'ün yaşadığı cami lojmanında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine, yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Jandarma ekiplerinin de güvenlik tedbiri aldığı köyde, yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Söndürülen yangında, lojman kullanılamaz hale geldi.