Son dakika haberleri! Kastamonu'da devrilen ambulansın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Kastamonu'da devrilen ambulansın sürücüsü yaralandı

11.04.2022 17:40
Son dakika haberleri! Kastamonu'da devrilen ambulansın sürücüsü yaralandı

Son dakika gündem haberi... Kastamonu'da ambulansın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'da ambulansın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

İnebolu-Kastamonu kara yolu Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde, Z.K. (58) idaresindeki 37 BE 802 plakalı Halk Sağlığı Müdürlüğüne ait Evde Sağlık Hizmetleri ambulansı, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Organize Sanayi Bölgesi, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Kastamonu'da devrilen ambulansın sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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