Son dakika haberleri! Kastamonu'da dolu ve sağanak - Son Dakika

Kastamonu'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.



Kent merkezinde sağanak etkili olurken Ağlı ve Küre ilçelerine dolu yağdı.

Yağış dolayısıyla bazı caddelerde su birikintisi oluştu, belediye ekipleri tıkanan rögarları açmak için çalışma yaptı.

Oluşan su birikintileri zaman zaman vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle bazıları da duraklara sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.