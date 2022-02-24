KASTAMONU - Fuhuş ve tefecilik operasyonunda 7 zanlı yakalandı - Son Dakika
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KASTAMONU - Fuhuş ve tefecilik operasyonunda 7 zanlı yakalandı

24.02.2022 13:59

Kastamonu'da düzenlenen fuhuş ve tefecilik operasyonunda 3'ü yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'da düzenlenen fuhuş ve tefecilik operasyonunda 3'ü yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde fuhuş ve tefecilik yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından 60 personelin katılımıyla, belirlenen 11 adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, çok sayıda flaş bellek, alacakların yazılı olduğu ajanda, 3 senet, suçtan elde edildiği düşünülen 24 bin 500 lira, 750 dolar ve 100 avro ele geçirildi.

Operasyonda 3'ü yabancı uyruklu, 7 şüpheli gözaltına alındı.

KASTAMONU - Fuhuş ve tefecilik operasyonunda 7 zanlı yakalandı
KASTAMONU - Fuhuş ve tefecilik operasyonunda 7 zanlı yakalandı
KASTAMONU - Fuhuş ve tefecilik operasyonunda 7 zanlı yakalandı

YORUMLAR
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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KASTAMONU - Fuhuş ve tefecilik operasyonunda 7 zanlı yakalandı - Son Dakika


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