Son dakika haberleri... Kastamonu'da Gürleyik Şelalesi hazan renkleriyle görsel şölen sunuyor - Son Dakika

Son dakika haberleri... Kastamonu'da Gürleyik Şelalesi hazan renkleriyle görsel şölen sunuyor

05.12.2020 11:29
Son dakika haberleri... Kastamonu'da Gürleyik Şelalesi hazan renkleriyle görsel şölen sunuyor, System.String[]

Son dakika habere göre Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde bulunan Gürleyik Şelalesi, rengarenk ağaçları ile sonbaharda ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde bulunan Gürleyik Şelalesi, rengarenk ağaçları ile sonbaharda ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

İlçeye bağlı Bağdere köyünde bulunan şelale, yılın neredeyse her mevsimi ziyaretçi çekiyor. Ağaç çeşitliliği bakımından zengin olan bölge, sonbahar aylarında kahverengi, sarı, kırmızı ve turuncunun farklı tonlarıyla rengarenk oluyor.

Yaklaşık 40 metre yükseklikten iki kademe şeklinde sonbaharın tüm renklerini barındıran ağaçların arasında dökülen suyun çıkardığı ses de ziyaretçilere huzur veriyor.

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, AA muhabirine, neredeyse her mevsim bölgeyi ziyaret ettiğini söyledi.

Gürleyik Çayı'nda oluşan şelalenin uzun yıllara dayanan hikayesinin bulunduğunu belirten Keleş, "Gürleyik Çayı, belki de milyonlarca yıllık yolculuğu sırasında kendisine bir yol bulması sonucu harika bir doğa olayı meydana getirmiş. Burası özellikle yaz aylarında Hanönü ilçesi ve çevreden gelen vatandaşların piknik alanlarından biri." dedi.

"Yazdan ziyade buranın sonbaharını tavsiye ediyorum"

Bölgenin sonbaharda ayrı güzelliğe büründüğünü ifade eden Keleş, şunları kaydetti:

"Sonbahar mevsimi ağaçların renklerinin en güzel olduğu dönem. Yazdan ziyade ben buranın sonbaharını tavsiye ediyorum. Hanönü'ndeki sonbaharın en güzel görüldüğü yerlerden biri burası. Dere boyunda gezdiğimiz zaman çınar ağaçlarının kahverengi ve yeşile çalan müthiş renk cümbüşü içeren yapraklarını göreceksiniz. Yaban fındıkları ayrı güzellik katıyor. Kayın ağaçları, gökçe ağaçlar var. Burası kısa mesafede birçok ağacı bulabileceğiniz rengarenk bir güzellik.

Gürleyik Şelalesi'nin huzur veren sesini dinlerken kuş ve yaprak sesleri arasında sonbaharın tüm renklerini görebilirsiniz."

Kastamonu, Sonbahar, Hanönü, Huzur, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Kastamonu'da Gürleyik Şelalesi hazan renkleriyle görsel şölen sunuyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kırmızı Oda dizisine dahil olan Burcu Biricik, oyunculuk performansıyla izleyicilerden tam not aldı Bir mahalle ayakta! Avrupa'dan ithal ettikleri çöpleri yol kenarına döküp yakıyorlar Bu kadarına da pes! Üfürükçü kadın, üç köyde 136 kişiye virüs bulaştırdı Toz kondurmadığı 1975 model 'Murat 124'ü 100 bin liraya satıyor Aşırı kirlilikten köpüren Eğirdir Gölü'nde büyük tehlike! İkiye bölünebilir Bartın'daki Aliobası köyünde tedbirlere harfiyen uyuldu: Bugüne kadar hiçbir korona vakası görülmedi "Beni kurtarın" feryatları mahalleyi inletti! 4 aylık eşinin boğazını kesen koca polisi arayıp kendini ihbar etti İnsansız Hava Aracı AR-GE Merkezi'ni görüntüleyen 2'si Rus 3 kişi gözaltına alındı
Hasan Şaş, Survivor'a mı gidiyor? Gündem yaratan iddiayı sosyal medyadan yanıtladı Hasan Şaş, Survivor'a mı gidiyor? Gündem yaratan iddiayı sosyal medyadan yanıtladı         
10:47
Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Korona geçiren kişilerin tırnaklarındaki parlaklık dikkat çekti Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Korona geçiren kişilerin tırnaklarındaki parlaklık dikkat çekti         
10:15
Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak         
10:04
Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi         
09:35
Korona tedbirlerince dışarıda olmaması gereken 4 kafadarın aracından bonzai çıktı Korona tedbirlerince dışarıda olmaması gereken 4 kafadarın aracından bonzai çıktı         
08:33
Çıldır Gölü'nün atlı kızakçıları Turistik Doğu Ekspresi'nin yolunu gözlüyor Çıldır Gölü'nün atlı kızakçıları Turistik Doğu Ekspresi'nin yolunu gözlüyor         
08:27
Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadı Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadı         
07:21
Güzel sörfçü Palmateer, çırılçıplak soyunup dünyanın en büyük dalgalarına meydan okudu Güzel sörfçü Palmateer, çırılçıplak soyunup dünyanın en büyük dalgalarına meydan okudu         
22:15
Ayşecan Tatari suda doğum yaptığı anları paylaştı! Fotoğrafın altına yazdıkları herkesi duygulandırdı Ayşecan Tatari suda doğum yaptığı anları paylaştı! Fotoğrafın altına yazdıkları herkesi duygulandırdı         
21:33
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fransa'nın başına beladır" sözlerine yanıt         
21:33
"Yeni evimizde ilk gecemiz" notuyla paylaştı! Şeyma Subaşı, Miami'den ev aldı         
20:55
Çekya'da bilim insanları, koronavirüsü yüzde 99 oranında yok eden kağıt üretti Çekya'da bilim insanları, koronavirüsü yüzde 99 oranında yok eden kağıt üretti         
17:36
Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu         
15:26
Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu         
15:25
Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor         
15:07
Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü? Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü?         
14:43
Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek         
12:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2020 11:32:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Kastamonu'da Gürleyik Şelalesi hazan renkleriyle görsel şölen sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei