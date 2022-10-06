Jandarma tarafından restorana götürülen A.Y. tuvalete gitme bahanesiyle üst kata çıktı. A.Y. burada pencereden atlayarak kaçtı. Jandarma, yaptığı araştırmada A.Y'nin izine rastlayamadı.

İddiaya göre, bir suçtan hakkında tutuklama kararı bulunan A.Y, jandarma tarafından Cide'de yakalandı. Kastamonu'daki cezaevine götürülürken acıktığını söyleyen A.Y. bir restoranda yemek yemek istedi.

Kaynak: AA

Kastamonu, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Kastamonu'da hakkındaki tutuklama kararının ardından cezaevine götürülürken kaçan zanlı yakalandı - Son Dakika

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