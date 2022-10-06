Son dakika haberleri! Kastamonu'da hakkındaki tutuklama kararının ardından cezaevine götürülürken kaçan zanlı yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Kastamonu'da hakkındaki tutuklama kararının ardından cezaevine götürülürken kaçan zanlı yakalandı

06.10.2022 20:42
Son dakika haberleri! Kastamonu'da hakkındaki tutuklama kararının ardından cezaevine götürülürken kaçan zanlı yakalandı

Son dakika haberler... Kastamonu'nun Cide ilçesinde hakkındaki tutuklama kararı nedeniyle cezaevine götürülürken kaçan kişinin yakalanmasına çalışılıyor.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde hakkındaki tutuklama kararı nedeniyle cezaevine götürülürken kaçan kişinin yakalanmasına çalışılıyor.

İddiaya göre, bir suçtan hakkında tutuklama kararı bulunan A.Y, jandarma tarafından Cide'de yakalandı. Kastamonu'daki cezaevine götürülürken acıktığını söyleyen A.Y. bir restoranda yemek yemek istedi.

Jandarma tarafından restorana götürülen A.Y. tuvalete gitme bahanesiyle üst kata çıktı. A.Y. burada pencereden atlayarak kaçtı. Jandarma, yaptığı araştırmada A.Y'nin izine rastlayamadı.

Jandarma tarafından gün boyu sürdürülen çalışmalar sonucu A.Y, akşam saatlerinde Çayyaka köyü yakınlarında yakalandı. Zanlı işlemlerin ardından cezaevine götürülecek.

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Kaynak: AA

Kastamonu, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Kastamonu'da hakkındaki tutuklama kararının ardından cezaevine götürülürken kaçan zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Kastamonu'da hakkındaki tutuklama kararının ardından cezaevine götürülürken kaçan zanlı yakalandı - Son Dakika
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