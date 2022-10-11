Alevlere teslim olan ahşap ev ile ahır küle döndü

KASTAMONU - Kastamonu'nun Daday ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev ile ahır küle döndü. Köylüler, yangın vanasıyla çıkan yangına müdahale ederek yangının büyümesini engelledi.

Olay, Daday ilçesine bağlı Değirmencik köyü Sarıcı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde yalnız yaşayan Alzheimer hastası Hasan Demirci'ye ait evde, henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. İki katlı ahşap evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler, hemen bitişiğinde bulunan ahıra da sıçradı. Yangını gören vatandaşlar, köy meydanında bulunan yangın vanasıyla alevlere müdahale etti. Yangının büyümesini engelleyen köylüler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Daday, Pınarbaşı ilçeleri ile Karabük'ün Eflani ilçesinden itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın, çevrede bulunan diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında iki katlı ahşap ev ile ahır yanarak kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.