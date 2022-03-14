Son dakika haberleri! Kastamonu'da iki katlı evde korkutan yangın - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Kastamonu'da iki katlı evde korkutan yangın

14.03.2022 12:20
Son dakika haberleri! Kastamonu'da iki katlı evde korkutan yangın

Edinilen son dakika haberine göre Kastamonu'nun Araç ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri söndürdü.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı Balçıkhisar köyünde henüz bilinmeyen sebeple iki katlı bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine çıkan yangına Araç Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yangın büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sebebiyle evde büyük oranda maddi hasar oluştu. - KASTAMONU

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Kastamonu, Tragger, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Kastamonu'da iki katlı evde korkutan yangın - Son Dakika


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