Son dakika haberi: Kastamonu'da iki otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Kastamonu'da iki otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

16.10.2022 20:55

Son dakika gelişmesine göre Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yoldan çıkarak şarampole yuvarlanan otomobillerdeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yoldan çıkarak şarampole yuvarlanan otomobillerdeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi Tosya-Kastamonu karayolu Kale Yakası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tosya istikametinde seyir halinde olan Yaşar Keskin idaresindeki 06 BUG 078 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak dere yatağına uçtu. Karşı istikametten gelen Nazmi B. yönetimindeki 37 ABY 080 plakalı otomobil de kazaya karışmamak için manevra yaptı. Savrulan Nazmi B. yönetimindeki otomobil de takla atarak yol kenarında bulunan toprak yığını üzerinde durdu. Kazada Yaşar Keskin ve Nazmi B. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Keskin, daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavi atlına alınan Yaşar Keskin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Yaşar Keskin, Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Kastamonu'da iki otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Kastamonu'da iki otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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