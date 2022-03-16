Son dakika haberleri | Kastamonu'da iş yerinde çıkan yangında bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Kastamonu'da iş yerinde çıkan yangında bir kişi yaralandı

16.03.2022 17:47
Son dakika haberleri | Kastamonu'da iş yerinde çıkan yangında bir kişi yaralandı

Son dakika haber... Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında, burada çalışan bir kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında, burada çalışan bir kişi yaralandı.

İlçedeki Metal Sanayi Sitesi'nde S.A'ya ait iş yerinde patlama meydana gelmesinin ardından çıkan yangında, burada çırak olarak çalışan Sefa Kuru'nun (15) elbiseleri tutuştu.

Yangını gören komşu esnaf, dışarıya çıkan Kuru'yu yangın söndürme tüpüyle müdahale ederek söndürdü.

112 Acil Servis ekibi tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırılan Kuru, burada yapılan müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olay anında iş yerinin önünden geçen Fatih Temoçin, gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamayı duyunca komşularıyla iş yerine girip Kuru'yu çıkartmak istediklerini belirterek "Kendisini birden dışarı attı can havliyle. Yangın tüpleriyle onu söndürdük. Daha sonra iş yerini söndürdük." dedi.

Öte yandan iş yerindeki yangın ve yangını söndürme çalışmaları, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kastamonu'da iş yerinde çıkan yangında bir kişi yaralandı - Son Dakika


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