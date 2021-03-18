Kastamonu'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla "İstiklal Yolu'nda Şehit Şerife Bacı" tiyatro oyunu sahneye konuldu.

AK Parti Kastamonu Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Kurtuluş Savaşı'nda, 9 aylık bebeğiyle İstiklal Yolu'nda cepheye silah taşırken donarak şehit olan Şerife Bacı'nın hayatı tiyatro oyunu olarak sahnelendi.

Yazar ve yönetmenliğini Mehmet Bakar'ın yaptığı oyun Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda sahnelendi. İzleyenlerin sık sık ayakta alkışladığı oyunun son sahnesinde donarak hayatını kaybeden Şerife Bacı için askerlerin saygı duruşunda bulunduğu sırada salondaki herkes ayağa kalkarak saygı duruşuna eşlik etti.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İbrahin Oğuzhan Sayıkoğlu, yaptığı konuşmada, İstiklal Yolu'nda yaşananları anlatmak için böyle bir tiyatro hazırladıklarını söyledi.

Şerife Bacı'nın dünyaya örnek bir kadın olduğunu aktaran Sayıkoğlu, "Şerife Bacı'nın şehit oluşunun 100. yılı. Vatan için şehit olan Şerife Bacı'yı hatırlatmak için bugün bu oyunu sergiledik. Bundan sonra da tiyatro gösterilinde, sanatsal çalışmalarda, sportif faaliyetlerde yoğun bir şekilde bulunmak istiyoruz." diye konuştu.

Oyuncuların hepsinin gençlik kollarından olduğunu ifade eden Sayıkoğlu, "AK Parti gençlik kollarındaki arkadaşlarla beraber tiyatro gösterisini sahneledik. Bu oyunda oynayan arkadaşlarımız amatör. Oyunu 15 günde çıkardılar. Çok hızlı bir şekilde hazırladık ve herkesin hoşuna gitti." dedi.

Oyunu izleyenler arasında AK Parti Milletvekili Metin Çelik, AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü, Merkez İlçe Başkanı Akif Güzel, Kastamonu İl Genel Meclisi Başkanı Güray Parçal ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şube Başkanı Berat Satıoğlu da yer aldı.