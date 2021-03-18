Son dakika haberleri | Kastamonu'da "İstiklal Yolu'nda Şehit Şerife Bacı" oyunu sahnelendi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kastamonu'da "İstiklal Yolu'nda Şehit Şerife Bacı" oyunu sahnelendi

18.03.2021 21:29
Son dakika haberleri | Kastamonu'da

Edinilen son dakika haberine göre Kastamonu'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla "İstiklal Yolu'nda Şehit Şerife Bacı" tiyatro oyunu sahneye konuldu.

Kastamonu'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla "İstiklal Yolu'nda Şehit Şerife Bacı" tiyatro oyunu sahneye konuldu.

AK Parti Kastamonu Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Kurtuluş Savaşı'nda, 9 aylık bebeğiyle İstiklal Yolu'nda cepheye silah taşırken donarak şehit olan Şerife Bacı'nın hayatı tiyatro oyunu olarak sahnelendi.

Yazar ve yönetmenliğini Mehmet Bakar'ın yaptığı oyun Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda sahnelendi. İzleyenlerin sık sık ayakta alkışladığı oyunun son sahnesinde donarak hayatını kaybeden Şerife Bacı için askerlerin saygı duruşunda bulunduğu sırada salondaki herkes ayağa kalkarak saygı duruşuna eşlik etti.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İbrahin Oğuzhan Sayıkoğlu, yaptığı konuşmada, İstiklal Yolu'nda yaşananları anlatmak için böyle bir tiyatro hazırladıklarını söyledi.

Şerife Bacı'nın dünyaya örnek bir kadın olduğunu aktaran Sayıkoğlu, "Şerife Bacı'nın şehit oluşunun 100. yılı. Vatan için şehit olan Şerife Bacı'yı hatırlatmak için bugün bu oyunu sergiledik. Bundan sonra da tiyatro gösterilinde, sanatsal çalışmalarda, sportif faaliyetlerde yoğun bir şekilde bulunmak istiyoruz." diye konuştu.

Oyuncuların hepsinin gençlik kollarından olduğunu ifade eden Sayıkoğlu, "AK Parti gençlik kollarındaki arkadaşlarla beraber tiyatro gösterisini sahneledik. Bu oyunda oynayan arkadaşlarımız amatör. Oyunu 15 günde çıkardılar. Çok hızlı bir şekilde hazırladık ve herkesin hoşuna gitti." dedi.

Oyunu izleyenler arasında AK Parti Milletvekili Metin Çelik, AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü, Merkez İlçe Başkanı Akif Güzel, Kastamonu İl Genel Meclisi Başkanı Güray Parçal ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şube Başkanı Berat Satıoğlu da yer aldı.

Kastamonu, Tiyatro, oyunlar, Şehit, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberleri | Kastamonu'da 'İstiklal Yolu'nda Şehit Şerife Bacı' oyunu sahnelendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bilecik'te gölete düşen otomobilden karı kocanın cansız bedeni çıkarıldı Son Dakika: Suriye'den atılan roketler Kilis'e düştü Serhat Tutumluer, Hercai'nin kadrosundan ayrıldı Dünyaca ünlü yıldız için kulüp doktorundan korkutan sözler: Futbol hayatı bitebilir "Biden'la görüşmeye hazırım" diyen Putin'e Beyaz Saray'dan gerilimi tırmandıracak yanıt: 'Katil' dediği için pişman değil Süreç nasıl o noktaya geldi? İşte TBMM'deki yakaya yapışmaya kadar varan kavganın perde arkası Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba
Bağcılar'da içinde bebek bulunan araba yola düştü, o anlar kameraya yansıdı Bağcılar'da içinde bebek bulunan araba yola düştü, o anlar kameraya yansıdı         
21:37
Son Dakika: Türkiye'de 18 Mart günü koronavirüs nedeniyle 81 kişi vefat etti, 20 bin 49 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Mart günü koronavirüs nedeniyle 81 kişi vefat etti, 20 bin 49 yeni vaka tespit edildi         
21:22
Torino'da Simone Zaza'nın gol sevinci sosyal medyada tartışma konusu oldu Torino'da Simone Zaza'nın gol sevinci sosyal medyada tartışma konusu oldu         
21:13
Boynuna dolanan ip nedeniyle nefessiz kalan çocuk hayatını kaybetti! Cenaze namazını babası kıldırdı Boynuna dolanan ip nedeniyle nefessiz kalan çocuk hayatını kaybetti! Cenaze namazını babası kıldırdı         
20:52
Almanya'dan HDP'nin kapatılmasıyla ilgili açıklama: PKK ile arasına net mesafe koymalı Almanya'dan HDP'nin kapatılmasıyla ilgili açıklama: PKK ile arasına net mesafe koymalı         
20:15
İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu: HDP, PKK'ya savaş açmak zorunda İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu: HDP, PKK'ya savaş açmak zorunda         
18:46
Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum         
17:54
İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis         
16:20
Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı         
15:37
Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim         
15:20
279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor 279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor         
13:47
Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı         
12:54
Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı         
11:59
Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor         
11:54
Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı         
10:02
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt         
08:09
Ahmet Çakar'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu! Usta yorumcu helallik istedi Ahmet Çakar'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu! Usta yorumcu helallik istedi         
00:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2021 21:56:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Kastamonu'da "İstiklal Yolu'nda Şehit Şerife Bacı" oyunu sahnelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei