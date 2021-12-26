Son dakika haberleri: Kastamonu'da jandarma ekipleri sokak hayvanlarını besledi - Son Dakika

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kar yağışıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi.

İl merkezi ile 19 ilçede sokak ve yaban hayvanlarını beslemek için 25 jandarma ekibi kuruldu.

Hasta ve yaralı olan hayvanlar Kastamonu il merkezindeki belediyeye ait hayvan barınağına götürülerek veterinerlere muayene ve tedavileri yaptırıldı.

Hayvanları elleriyle besleyen jandarma ekipleri, yaban hayvanları için kırsal alanlara kuru ot, saman, ekmek ve yiyecek bıraktı.

Besleme faaliyetlerinin hayvansever kişi ve kuruluşlarla düzenli olarak gerçekleştirileceği kaydedildi.