Kastamonu'nun Abana ilçesinde jandarma ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde sokak hayvanlarına yiyecek desteğinde bulundu.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sorumluluk sahalarında Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimlerini sürdürürken kısıtlama sürecinde yiyecek bulma sıkıntısı yaşayan sokak hayvanlarına yönelik çalışma yürütüyor.
Sokak hayvanlarına mama desteğinde bulunarak şefkat elini uzatan jandarma, belirlenen noktalarda besleme çalışmaları gerçekleştirdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Kastamonu'da jandarmadan sokak hayvanlarına yiyecek desteği - Son Dakika